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Édgar Vivar

Preocupa la salud de Édgar Vivar: el reconocido actor de El Chavo del 8 será sometido a una importante cirugía

Debido a la importante operación que le realizarán, el actor conocido por su papel del Señor Barriga permanecerá al menos seis meses en recuperación.

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Qué le pasó a Edgar Vivar. / Captura TELEVISA

Qué le pasó a Edgar Vivar. / Captura TELEVISA

Édgar Vivar, el actor mexicano que dio vida a personajes inmortales como el Señor Barriga y Ñoño, atraviesa un presente complejo marcado por el paso del tiempo y las exigencias de su organismo. Durante una reciente aparición pública, el intérprete de 77 años confirmó que deberá someterse a una cirugía de columna vertebral que lo obligará a retirarse de la actividad profesional durante, al menos, seis meses.

Édgar Vivar será sometido a una importante operación.

Una intervención compleja y un diagnóstico sin vueltas

Con la honestidad que lo caracteriza, Vivar explicó que el motivo de su ingreso al quirófano es una desviación en la columna que requiere una rectificación quirúrgica. "Todo se reduce a una sola palabra: edad", sentenció el actor, reconociendo que, aunque la terapia física ayuda a sobrellevar las molestias, la operación es el único camino definitivo para mejorar su calidad de vida.

Señor Barriga, Édgar Vivar, El Chavo del 8 Fuente: EFE
El actor de 77 a&ntilde;os padece una desviaci&oacute;n de columna que solo puede corregirse mediante una intervenci&oacute;n quir&uacute;rgica.

El actor de 77 años padece una desviación de columna que solo puede corregirse mediante una intervención quirúrgica.

Este procedimiento suele incluir la fusión de vértebras y el uso de implantes, lo que justifica el prolongado período de reposo absoluto que deberá cumplir tras la intervención.

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Con cinco stents en el coraz&oacute;n, la operaci&oacute;n de Vivar requiere cuidados especiales por parte de su equipo m&eacute;dico.

Con cinco stents en el corazón, la operación de Vivar requiere cuidados especiales por parte de su equipo médico.

Lo que encendió las alarmas entre sus fanáticos fue la revelación de su delicada condición coronaria. Vivar confesó que cuenta con cinco stents en sus arterias, una situación que incrementa los riesgos ante cualquier cirugía mayor y obliga al equipo médico a diseñar protocolos específicos para la anestesia y la medicación postoperatoria.

A pesar de la gravedad del cuadro, el actor se mostró firme y evitó profundizar en detalles excesivos sobre su historial clínico ante la insistencia de la prensa.

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