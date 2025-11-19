¡Furiosa! Georgina Barbarossa destrozó a Viviana Canosa en pleno vivo

La conductora de Carnaval Stream se encuentra en medio de las críticas y Georgina no dudó en fulminarla al aire.

Georgina Barbarossa es una persona y una conductora a la que no le gusta hablar de los escándalos que suceden en la televisión argentina. Sin embargo, la estrella de Telefe no dudó en arremeter contra Viviana Canosa, quien sin lugar a dudas se encuentra en medio de grandes críticas.

Todo se dio cuando se encontraban hablando de la denuncia que realizaría la conductora de Carnaval Stream contra Fabiola Yáñez por los dichos en LAM. Georgina decidió hacer un descargo y la destrozó: "¿Con qué tupé y con qué cara vas a iniciar acciones legales vos que denunciaste a medio planeta sin tener ninguna prueba? No tenés ningún papel ni nada".

"Te metiste con gente de este canal y con amigos míos, pero si hubiese sido de otro canal, también los hubiesen defendido porque no tienen nada que ver. Te metiste con tanta gente para tener prensa y ser el ombligo del mundo que hasta te metiste con mi marido porque yo defendí a Lizy Tagliani", expresó Georgina

Georgina Barbarossa arremetió sin filtro contra Viviana Canosa ¡Llena de furia! Georgina Barbarossa destrozó a Viviana Canosa en pleno vivo Esto no terminó y la conductora siguió arremetiendo contra Viviana Canosa: "Me mencionaste en la causa penal atrevida y dijiste ‘cállate, Georgina, porque voy a decir de qué trabajaba tu marido’ y yo estoy podrida porque queda establecido que mi marido era narcotraficante, que es lo que muchas veces la gente me dice en las redes".