La conductora de América opinó sobre la decisión que tomó la periodista luego de las declaraciones de la expareja de Alberto Fernández.

Viviana Canosa estalló en las últimas horas contra Fabiola Yáñez luego de las declaraciones que realizó en la entrevista exclusiva que mantuvo con Ángel de Brito para LAM. La exmujer de Alberto Fernández habló de las supuestas amantes y en un momento mencionó su nombre.

"Viviana Canosa le había pedido la Secretaría de Comunicación, y como él le dijo que no, Viviana se enojó y lo empezó a defenestrar cuando antes era muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, de verse todo el tiempo... de esas entrevistas que daban porque faltaba que se le tirara encima. Él nunca reconoció que tuvo algo", comentó Yáñez.

Ante estas palabras, Canosa confirmó a través de un posteo que la llevará a la Justicia: "Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal".

Yanina Latorre arremetió contra Viviana Canosa por querer llevar a Fabiola Yáñez a la Justicia Yanina Latorre fulminó a Viviana Canosa por iniciarle acciones legales a Fabiola Yáñez Yanina Latorre no dudó en opinar sobre esto y destrozó a la conductora de Carnaval Stream: "Viviana Canosa tuiteó enojadísima y a mí me dio mucha gracia porque va a iniciar acciones legales por manchar su buen nombre y honor".