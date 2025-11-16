La gravísima denuncia de Esmeralda Mitre contra Yanina Latorre que desató el escándalo: "Intento de asesinato"

El enfrentamiento sin tregua entre Esmeralda Mitre y Yanina Latorre ha escalado a un nivel sin precedentes. En una entrevista reciente, la actriz lanzó acusaciones de extrema gravedad contra la periodista, vinculándola directamente con un supuesto plan para privarla de su libertad y declararla insana.

Visiblemente alterada, Mitre aseguró que Latorre fue una pieza clave en el episodio ocurrido tiempo atrás, donde ella fue trasladada contra su voluntad a una clínica privada: “Ella es parte de un fragüe, es decir, un plan para internarme en un psiquiátrico". Luego, fue por más: "Yanina Latorre fue parte de mi secuestro porque está denunciada penal y civilmente. Se unió con las personas que me secuestraron y fue la única que dio mala información”.

Según la heredera del diario La Nación, todo se enmarca en un feroz conflicto familiar que estalló cuando ella descubrió supuestas irregularidades económicas: "Cuando descubro que el dinero estaba en cuentas en Estados Unidos, Luxemburgo y Uruguay, me sacan todo. Cuando lo litigo, entran a mi casa sin orden judicial, me agarran de los pelos y me sacan” .

Esmeralda afirmó que Latorre habría operado mediáticamente para justificar esa internación , difundiendo datos falsos sobre su estado. “ Dijo que yo no tenía luz, que no tenía gas, que no tenía teléfono, que dormía en un colchón . Todo eso lo hizo ella", insistió.

El momento más duro de su testimonio fue la descripción del presunto secuestro: “Ese mismo día que me secuestran, Yanina Latorre tenía toda la información para que esto se judicializara y yo terminara internada. Cuando entran a mi casa veo que hay una silla de ruedas y dije: si no me entrego, termino en un psiquiátrico".

Mitre denunció además la complicidad mediática: "Mandaron gente de LAM y de Mandarina, me filmaron mientras salía, me subieron a una ambulancia y me llevaron a La Trinidad. Si hubiera sido legal, me hubieran tenido que llevar a un hospital público. Fue un intento de asesinato”, sentenció.

¿Qué ocurrió realmente?

Embed - La Gravísima Denuncia De Esmeralda Mitre Contra Yanina Latorre Que Desató El Escándalo

Esa historia tiene una versión diametralmente opuesta, y la principal vocera de esa versión fue la misma Yanina Latorre. En el momento del incidente, el cual ocurrió en agosto de 2024, la información que se difundió y que LAM cubrió con cámaras en el lugar, desestima la teoría del "fragüe".

Según lo reportado entonces, el operativo no fue un secuestro, sino una internación de urgencia solicitada por la propia madre de Esmeralda, Blanca Álvarez de Toledo, quien habría recurrido a la Justicia en un estado de desesperación, profundamente preocupada por la salud de su hija.

En aquel entonces, la panelista aseguró que la ambulancia y los médicos actuaron amparados por una medida judicial gestionada por la familia, que habilitaba el traslado.

Por otro lado, lo que Esmeralda denunció como una difamación de Latorre ("no tenía luz, ni gas, que dormía en un colchón"), fue precisamente, según la versión de la panelista, el crudo argumento que la familia presentó ante el juez para justificar la urgencia de la internación, alegando un presunto estado de vulnerabilidad y adicciones.

Finalmente, el destino del traslado (el Sanatorio La Trinidad) y no un hospital público, se condice con una internación gestionada por la familia mediante una prepaga, y no con una derivación estatal de oficio por "insania".