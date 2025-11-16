El 20 de noviembre será una fecha reservada por muchos fanáticos de Charly García y sus inolvidables comienzos. No te pierdas los detalles.

A 50 años de los míticos conciertos de despedida de Sui Generis en el Luna Park, la película que inmortalizó ese momento regresa a la pantalla grande. El documental Adiós Sui Géneris, dirigido por Bebe Kamin, será una versión completamente restaurada que captura la esencia de la banda de Nito Mestre y Charly García.

Detalles del lanzamiento Embed - Adiós Sui Géneris: el documental llega renovado a los cines a 50 años del último show de la banda El film se estrenará el 20 de noviembre en los diversos cines del país. Esta versión es una digitalización de la cinta original (grabada en 1976) que incluye una nueva mezcla de sonido, ofreciendo una experiencia renovada del histórico recital.

El origen de la película En Chile admiten que Charly García abrió las puertas para el desorrollo del rock nacional de ese país. Nunca había presentado canciones de Serú Girán y Sui Generis. El momento esperado llegó el 3 de agosto de 1984 en un cine teatro de Santiago, con cinco Sui Generis. Créditos: Archivo MDZ El proyecto de filmar la despedida no fue una idea improvisada, sino un plan consensuado entre Charly García y el legendario productor Jorge Álvarez. La intención era capturar un momento que sabían que era definitorio para el rock nacional.

En su libro "Memorias", el propio Jorge Álvarez relató cómo se gestó el evento y la película: "En un café del centro estábamos sentados Charly y yo, frente a frente... conocía a Charly a fondo. Sabía que lo que me estaba diciendo era definitivo".