Adiós Sui Géneris: el documental llega renovado a los cines a 50 años del último show de la banda
El 20 de noviembre será una fecha reservada por muchos fanáticos de Charly García y sus inolvidables comienzos. No te pierdas los detalles.
A 50 años de los míticos conciertos de despedida de Sui Generis en el Luna Park, la película que inmortalizó ese momento regresa a la pantalla grande. El documental Adiós Sui Géneris, dirigido por Bebe Kamin, será una versión completamente restaurada que captura la esencia de la banda de Nito Mestre y Charly García.
Detalles del lanzamiento
El film se estrenará el 20 de noviembre en los diversos cines del país. Esta versión es una digitalización de la cinta original (grabada en 1976) que incluye una nueva mezcla de sonido, ofreciendo una experiencia renovada del histórico recital.
Te Podría Interesar
El origen de la película
El proyecto de filmar la despedida no fue una idea improvisada, sino un plan consensuado entre Charly García y el legendario productor Jorge Álvarez. La intención era capturar un momento que sabían que era definitorio para el rock nacional.
En su libro "Memorias", el propio Jorge Álvarez relató cómo se gestó el evento y la película: "En un café del centro estábamos sentados Charly y yo, frente a frente... conocía a Charly a fondo. Sabía que lo que me estaba diciendo era definitivo".
"Por eso se me ocurrió proponerle que no hiciéramos lo que hacen todos los grupos. Pergeñamos de inmediato un concierto de despedida en el Luna Park y un álbum doble en vivo, después complementamos con el film que Leopoldo Torre Nilsson produjo conmigo y Casa América como socios", expresó Álvarez.