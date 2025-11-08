Películas y series en Amazon Prime Video: la lista de todos los estrenos de noviembre y lo que tenés que saber

Noviembre viene cargado: Amazon Prime Video apuesta a un cóctel de géneros, terror, comedia, animación, drama y hasta fantasía épica, para que sus suscriptores no se aburran. Abajo tenés una nota clara y práctica con la lista completa de estrenos, fechas, y los trailers para que no pierdas tiempo buscando.

Thriller psicológico español que sigue a una mujer que comienza a recibir misteriosos mensajes firmados con el nombre de su exnovio, desaparecido hace años. A medida que indaga, descubre una red de secretos que pondrá su vida en peligro. Estreno: 1 de noviembre.

Comedia romántica con toques de enredo. Dos desconocidos intercambian por error sus celulares y comienzan una conexión inesperada que los lleva a replantearse sus relaciones y el amor moderno. Estreno: 3 de noviembre.

La serie juvenil alemana regresa con nuevos episodios donde Ruby y James enfrentan las consecuencias de su romance secreto en un colegio de élite. Más drama, pasión y tensiones sociales. Estreno: 7 de noviembre.

Producción animada que reúne a Batman, Robin, Batgirl y Alfred en una historia cargada de humor, acción y dinámica familiar. Ideal para el público joven y nostálgico del universo DC. Estreno: 10 de noviembre.

Un día fuera de control

Thriller de acción que sigue a un conductor que, tras un ataque de furia en el tránsito, se ve envuelto en una peligrosa cadena de eventos que lo obligará a huir para sobrevivir. Estreno: 12 de noviembre.

Malicia

Suspenso con tintes eróticos. Una mujer comienza a sospechar que su nuevo amante oculta un oscuro secreto, y su obsesión por descubrir la verdad la lleva a una espiral de peligro. Estreno: 14 de noviembre.

The Mighty Nein

Serie animada inspirada en el universo de Critical Role. Un grupo de mercenarios inadaptados debe unirse para enfrentar una amenaza sobrenatural que pondrá en riesgo todo el continente. Estreno: 19 de noviembre.

31 Minutos: Calurosa Navidad

El icónico noticiero de títeres chileno regresa con una película navideña cargada de humor y música. Tulio Triviño y compañía deberán salvar la Navidad en medio de un caos total. Estreno: 21 de noviembre.

¡Armados!

Comedia de acción que sigue a dos ladrones torpes que intentan ejecutar un robo perfecto, pero todo se complica de la peor forma posible. Estreno: 28 de noviembre.