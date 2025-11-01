Películas y series en Netflix: la lista de todos los estrenos de noviembre que son imperdibles
Un nuevo mes inicia y con él, una nueva oportunidad de descubrir nuevas opciones para deleitarse en casa. Con diversos géneros, no te pierdas los estrenos.
Netflix llega al penúltimo mes del año con todo. Luego de diez meses de estrenos, éxitos y producciones que han cautivado cabezas y corazones, se asoman 30 días para seguir disfrutando del cine pero desde la comodidad del hogar a través de la plataforma de la "N" roja.
A continuación, se propone un listado de todos las películas y series de Netflix para noviembre, comenzando por los más destacados y luego, todos los estrenos con fecha de estreno, un pequeño resumen y sus respectivos tráilers.
Películas destacadas en Netflix
Noviembre trae una de las películas más anticipadas del año y una selección de grandes éxitos de taquilla.
Frankenstein (Estreno: 07/11)
El aclamado director Guillermo del Toro reimagina la clásica novela de Mary Shelley. Con Jacob Elordi irreconocible como el Monstruo y Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein, esta adaptación promete un terror gótico y visualmente impactante.
Furiosa: De la saga Mad Max (Estreno: 16/11)
La épica precuela de Mad Max: Fury Road, centrada en los orígenes de la joven Imperator Furiosa y su lucha por sobrevivir y volver a casa tras ser arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres.
La isla siniestra (Estreno: 14/11)
El aclamado thriller psicológico de Martin Scorsese protagonizado por Leonardo DiCaprio, donde un agente federal investiga la desaparición de una paciente en un hospital psiquiátrico en una isla remota.
Series destacadas en Netflix
Los regresos de dos de las franquicias más grandes de la plataforma marcan la agenda del mes.
Stranger Things: Temporada 5 (Estrena: 26/11)
El principio del fin. Hawkins sigue conmocionado por la apertura de los portales y Vecna no se detiene. El grupo, ahora dividido pero con un objetivo común, se prepara para la batalla final, pero una sombra familiar emerge trayendo nuevos horrores.
El juego del calamar: El desafío - Temporada 2 (Estrena: 04/11)
456 nuevos jugadores reales ingresan a la competencia inspirada en la serie, todos con el objetivo de ganar el premio de 4.56 millones de dólares. Nuevos juegos, estrategias y alianzas se pondrán a prueba.
Todos los estrenos de noviembre
A continuación, la lista completa de series y películas que llegarán a la plataforma.
Películas
-
01/11: La verdad oculta
-
01/11: Líbranos del mal
-
03/11: El último maestro del aire
-
04/11: Transformers (Saga completa: Transformers, La era de la extinción, La venganza de los caídos, El último caballero, El lado oscuro de la luna)
05/11: Tiempo de matar
-
05/11: Troya
-
06/11: Focus: Maestros de la estafa
-
07/11: Un golpe con estilo
-
07/11: Nace una estrella
-
07/11: Miss Simpatía
-
07/11: Frankenstein
-
12/11: Una Navidad EXtra
-
13/11: Rescatando al soldado Ryan
-
14/11: La ola
-
14/11: La isla siniestra
-
14/11: Pequeños secretos
-
16/11: Furiosa: De la saga Mad Max
-
19/11: El encanto del champán
-
19/11: El hijo de mil hombres
-
20/11: Las locuras
-
21/11: Viaje al centro de la tierra
-
21/11: Sin cortes con Ed Sheeran
Series
-
04/11: El juego del calamar: El desafío (Temporada 2)
06/11: Muerte por un rayo
-
06/11: El show de Vince Staples (Temporada 2)
07/11: El joven Sheldon
-
12/11: Selling The OC (Temporada 4)
13/11: La bestia en mí
-
14/11: El cuco de cristal
-
19/11: Envidiosa (Temporada 3)
20/11: Un hombre infiltrado (Temporada 2)
25/11: ¿Es pastel? Festividades (Temporada 2)
26/11: Stranger Things (Temporada 5: Parte 1)
Documentales y Especiales
-
10/11: Marines
-
12/11: Soy Eddie
-
17/11: Selena y Los Dinos
-
24/11: Desapariciones: ¿Vivos o muertos? (Temporada 2)
Evento en Vivo
-
14/11: Pelea: Jake Paul vs. Tank Davis
Contenido Coreano
-
07/11: Tú siempre estuviste ahí
-
12/11: Beso dinamita
Anime
-
01/11: ONE PIECE: Zou
-
01/11: ONE PIECE: Whole Cake Island
-
20/11: Naruto Shippuden (Temporada 19)
Contenido Infantil
-
01/11: Gato con Botas
-
01/11: Stuart Little 2: La aventura continúa
-
03/11: Dr. Seuss: Los Sneetches
-
05/11: El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón
-
10/11: Sesame Street
-
13/11: Academia Unicornio (Capítulo 4)
14/11: En sueños
-
17/11: La casa de muñecas de Gabby (Temporada 12)
20/11: Jurassic World: Teoría del dinocaos (Temporada 4)