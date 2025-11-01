Películas y series en Netflix: la lista de todos los estrenos de noviembre que son imperdibles

Netflix llega al penúltimo mes del año con todo. Luego de diez meses de estrenos, éxitos y producciones que han cautivado cabezas y corazones, se asoman 30 días para seguir disfrutando del cine pero desde la comodidad del hogar a través de la plataforma de la "N" roja.

A continuación, se propone un listado de todos las películas y series de Netflix para noviembre , comenzando por los más destacados y luego, todos los estrenos con fecha de estreno , un pequeño resumen y sus respectivos tráilers .

Noviembre trae una de las películas más anticipadas del año y una selección de grandes éxitos de taquilla.

El aclamado director Guillermo del Toro reimagina la clásica novela de Mary Shelley. Con Jacob Elordi irreconocible como el Monstruo y Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein, esta adaptación promete un terror gótico y visualmente impactante.

La épica precuela de Mad Max: Fury Road, centrada en los orígenes de la joven Imperator Furiosa y su lucha por sobrevivir y volver a casa tras ser arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres.

La isla siniestra (Estreno: 14/11)

El aclamado thriller psicológico de Martin Scorsese protagonizado por Leonardo DiCaprio, donde un agente federal investiga la desaparición de una paciente en un hospital psiquiátrico en una isla remota.

Series destacadas en Netflix

Los regresos de dos de las franquicias más grandes de la plataforma marcan la agenda del mes.

Stranger Things: Temporada 5 (Estrena: 26/11)

El principio del fin. Hawkins sigue conmocionado por la apertura de los portales y Vecna no se detiene. El grupo, ahora dividido pero con un objetivo común, se prepara para la batalla final, pero una sombra familiar emerge trayendo nuevos horrores.

El juego del calamar: El desafío - Temporada 2 (Estrena: 04/11)

456 nuevos jugadores reales ingresan a la competencia inspirada en la serie, todos con el objetivo de ganar el premio de 4.56 millones de dólares. Nuevos juegos, estrategias y alianzas se pondrán a prueba.

Todos los estrenos de noviembre

A continuación, la lista completa de series y películas que llegarán a la plataforma.

Películas

01/11: La verdad oculta

01/11: Líbranos del mal

03/11: El último maestro del aire

04/11: Transformers (Saga completa: Transformers, La era de la extinción, La venganza de los caídos, El último caballero, El lado oscuro de la luna)

05/11: Tiempo de matar

05/11: Troya

06/11: Focus: Maestros de la estafa

07/11: Un golpe con estilo

07/11: Nace una estrella

07/11: Miss Simpatía

07/11: Frankenstein

12/11: Una Navidad EXtra

13/11: Rescatando al soldado Ryan

14/11: La ola

14/11: La isla siniestra

14/11: Pequeños secretos

16/11: Furiosa: De la saga Mad Max

19/11: El encanto del champán

19/11: El hijo de mil hombres

20/11: Las locuras

21/11: Viaje al centro de la tierra

21/11: Sin cortes con Ed Sheeran

Series

04/11: El juego del calamar: El desafío (Temporada 2)

06/11: Muerte por un rayo

06/11: El show de Vince Staples (Temporada 2)

07/11: El joven Sheldon

12/11: Selling The OC (Temporada 4)

13/11: La bestia en mí

14/11: El cuco de cristal

19/11: Envidiosa (Temporada 3)

20/11: Un hombre infiltrado (Temporada 2)

25/11: ¿Es pastel? Festividades (Temporada 2)

26/11: Stranger Things (Temporada 5: Parte 1)

Documentales y Especiales

10/11: Marines

12/11: Soy Eddie

17/11: Selena y Los Dinos

24/11: Desapariciones: ¿Vivos o muertos? (Temporada 2)

Evento en Vivo

14/11: Pelea: Jake Paul vs. Tank Davis

Contenido Coreano

07/11: Tú siempre estuviste ahí

12/11: Beso dinamita

Anime

01/11: ONE PIECE: Zou

01/11: ONE PIECE: Whole Cake Island

20/11: Naruto Shippuden (Temporada 19)

Contenido Infantil