"Hay límites que no se cruzan": Wanda Nara demandará a Alex Caniggia por tratarla de Peppa Pig

Wanda Nara iniciará acciones legales por daños y perjuicios contra Alex Caniggia luego de que este la comparara con el personaje infantil Peppa Pig.

Wanda Nara decidió llevar a la Justicia a Alex Caniggia tras un comentario burlón que, según la empresaria, cruzó los límites del respeto. El conflicto escaló rápidamente cuando el hijo de Claudio Paul Caniggia, fiel a su estilo provocador, comparó a Wanda con el personaje infantil Peppa Pig, algo que generó un profundo malestar en la figura de MasterChef Celebrity.

wanda vs alex La demanda es por daños y perjuicios. Instagram La decisión de Wanda Nara de iniciar acciones legales marca un nuevo capítulo en la larga lista de enfrentamientos mediáticos entre figuras del espectáculo. La conductora considera que se trató de una ofensa personal que afecta seriamente su imagen pública, lo que la motivó a avanzar con la presentación judicial.

Hay límites que no se cruzan, según Wanda Nara El conflicto fue comentado por la periodista Laura Ubfal en su programa En Bondi, donde confirmó que Wanda iniciará una demanda por daños y perjuicios contra el mediático. "Hay un juicio en camino: Wanda Nara contra Alex Caniggia. Porque la trató de Peppa Pig”, señaló Ubfal.

wanda vs alex (1) El mediático la comparó con el personaje Peppa Pig. Instagram La pareja de Alex, la bailarina Melody Luz, se encontraba en la mesa del programa y se vio obligada a tomar postura, aunque intentó mantenerse al margen de la polémica. "No sé si hay un juicio, pero sé que hay un tema. Alex a veces dice cosas… se pasa de polémico. Yo ahí no me meto", comentó, antes de sumar un guiño a la empresaria: "Lo que sí, a Wanda la banco, así que me abro completamente de eso”.

Inicia una gran polémica entre Wanda Nara y Alex Caniggia. Melody Luz también agregó que muchas veces no comparte ni el estilo ni las formas del padre de su hija y, de esta manera, se alejó de sus controversiales declaraciones. "Hay cosas que él dice que no me representan, sea humor o no. Pero bueno, es su forma de ser y tiene consecuencias", afirmó la bailarina.