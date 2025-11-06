"Vivís boludeando": el furioso cruce entre Yanina Latorre y la China Suárez en las redes sociales

Todo comenzó con un descargo de Yanina Latorre a favor de Wanda Nara por el polémico regalo de Mauro Icardi a la China Suárez. Ninguna se calló.

Una vez más, Latorre y Suárez se cruzaron en las redes sociales. / Captura de TV

Una vez más, la China Suárez es polémica por un posteo en el que hace referencia a Mauro Icardi. Hace algunos días, mostró un gran bolso exclusivo de Louis Vuitton e hizo explotar de furia a Wanda Nara, quien aseguró que su hija no recibió regalo por su cumpleaños porque su padre estaba ocupado en la actriz.

china suarez bolso portada El polémico bolso de Icardi. Instagram Sin embargo, esta polémica no fue la única. Yanina Latorre también apuntó contra Suárez en su ciclo Sálvese quien pueda, donde mostró que banca a Wanda Nara y le parece totalmente "vacío" que solamente muestre los regales que obtiene de su vínculo. Asimismo, aseguró que la ex Casi Ángeles se la pasa "boludeando".

El ida y vuelta de la China Suárez con Yanina Latorre Tras este duro dardo de la conductora de televisión, la China usó sus redes sociales para darle a conocer que estaba al tanto de todo lo que había comentado y posteó una foto en una clínica médica junto a Mauro Icardi: "Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 horas a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo".

poteos-de-la-china-suarez-y-yanina-latorre-2132860 El primer dardo de la China a Yanina. X A esto le sumó: "Yani, no te cansas de hablar boludeces?". De esta manera, dejó clarísimo que escuchó cada palabra que la conductora dijo en televisión tanto esta vez como en situaciones anteriores. Para terminar, agregó: "Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables".