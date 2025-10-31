¡Boda a la vista! Mauro Icardi y la China Suárez se casarían tras la audiencia de divorcio con Wanda Nara

Lara Piro, abogada de Mauro Icardi, reveló que el divorcio del futbolista con Wanda Nara tiene una audiencia en febrero y se viene una nueva etapa en su vida.

A pesar de que Wanda Nara había anunciado públicamente su separación de Mauro Icardi el 10 de julio de 2024, legalmente, el matrimonio entre la mediática y el delantero del Galatasaray sigue vigente bajo la ley italiana. Esta situación mantiene en vilo la posibilidad de que el futbolista pueda formalizar su relación con su actual pareja, la China Suárez. .

Sin embargo, la letrada Lara Piro brindó detalles sobre el proceso legal del divorcio de la pareja en el programa La Posta del Espectáculo. Sus declaraciones no solo confirmaron el avance de la causa, sino que también incluyeron un sorpresivo vaticinio sobre el futuro sentimental de Icardi.

La abogada de Icardi reveló cuándo podría casarse con la China Suárez Lara Piro fue muy específica respecto a los tiempos legales. La abogada de Icardi confirmó que el trámite de divorcio se estaba llevando a cabo en Italia y que ya existía una fecha clave en el calendario judicial: "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa".

china-suarez-y-mauro-icardi-frente-al-avion-privado-foto-instagrammauroicardi-UH626DIXPJGYPNHMGIBKZKGGWY Los últimos datos de la relación entre la China y Mauro. @sangrejaponesa El dato preciso sobre la audiencia judicial llevó a la letrada a lanzar una predicción que dejó "shockeados" a los panelistas del programa, Gustavo Méndez y Facundo Ventura. Con una sonrisa, Lara Piro remató su explicación diciendo: “Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento”.