El posteo de la hermana de Mauro Icardi para su pequeña sobrina con lapidarios dardos contra Wanda Nara
La hermana del reconocido futbolista utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje a su sobrina en su cumpleaños, apuntando contra la mediática.
La hermana de Mauro Icardi destinó unas líneas a su pequeña sobrina Isabella en el marco de la conmemoración de su noveno aniversario. La influencer compartió un fuerte y conmovedor posteo en su cuenta de Instagram, dirigiendo sus críticas hacia la mediática Wanda Nara y su rol materno. En sus declaraciones, la tildó de “madre narcisista”, encendiendo nuevamente la hoguera de las tensiones familiares que han capturado la atención del público. La misiva, publicada en sus stories de Instagram, constituyó una fervorosa felicitación entrelazada con el lamento por los recientes sucesos que la niña debió enfrentar bajo la lupa pública.
La dedicatoria que escribió Ivana Icardi exhibía una efusiva bienvenida al nuevo año de vida de la pequeña, a la vez que expresaba su pesar por no poder contactarla directamente. "Querida Isabella. Que tengas un muy feliz cumpleaños. Me encantaría poder llamarte o saludarte, mucho más este año, que has vivido cosas que no mereces. Algún día crecerás y podrás sacar tus propias conclusiones. Solo quiero que sepas, si algún día ves esto, que la abuela Analía, Martu y Ale se acuerdan de los ponys en la casa de campo de Milán, que aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada este verano, es decir que casi ni me conozcas.. tenés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos", expresaba parte del sentido mensaje de su tía. En el mismo espacio, Ivana deslizó una incisiva crítica a la supuesta intención de la empresaria de armar una puesta en escena con la fiesta de cumpleaños de la niña, invitando a miembros de la familia con quienes no existe vínculo.
La tajante crítica de Ivana Icardi a Wanda Nara
En este contexto, la exconcursante de reality shows señaló la negativa de su otro hermano a participar en lo que ella denominó un “juego” preestablecido. "A tu tío Guido no lo conoces, y lo invitaron a tu cumple. Lamentablemente (para ti y para él porque quiere conocerte) no accedió a un juego que ya sabemos de qué va. No soy la tía pegajosa que está siempre encima de sus sobrinos, (ni la hija, ni la hermana) ya que vivo lejos de todos, pero siempre pienso en mi familia", aseguró, marcando distancias con las dinámicas de exposición que, según su óptica, priman en la vida de Wanda. De manera más drástica, la tildó de egocéntrica y señaló su incapacidad para priorizar a sus hijos por encima de su propia imagen.
"También entenderás cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños, y que hay madres que solo paren, pero no saben ser madre, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo. Y lamentablemente Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian", sentenció Icardi en su picante relato en redes sociales. La influencer exteriorizó su desazón por el hecho de que la pequeña haya debido presenciar la resonante separación de sus progenitores bajo la mirada de todos los medios, pero le aseguró que la ruptura de una pareja es una situación habitual.
El polémico mensaje a Isabella sobre la separación
Con un tono más consolador, la tía procuró normalizar la separación de los padres, indicándole a la cumpleañera que es un suceso muy común hoy en día. "Te deseo que seas feliz, muy muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña. Y también te cuento otra cosa: los papás y mamás se separan, y en este siglo, es MUY normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que apreciás a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites. He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente no te lo han permitido", compartió Ivana, haciendo referencia a la pareja de su hermano, Mauro. Para concluir su extenso mensaje, la influencer puso el acento en su propia vivencia personal como ejemplo de que es posible separar los caminos y mantener la felicidad de los hijos. "Te cuento mi historia: también me separé del papá de tu prima Giorgia, y he hecho todo lo posible para que ella sea feliz. Y eso implicó ponerme de acuerdo con su papá a pesar de nuestras diferencias. Y en este tiempo hemos tenido pareja ambos en algún momento. Y te cuento otra cosa: Giorgia ha sido feliz. Con esto te quiero decir que cuando leas esto, no te preocupes. Va a estar todo bien. Ojalá puedas ver pronto a tu papá. Ojalá siempre tengas brazos humildes y amor de verdad que te cobijen. Muy feliz cumpleaños", finalizó su contundente saludo.