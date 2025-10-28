El posteo de la hermana de Mauro Icardi para su pequeña sobrina con lapidarios dardos contra Wanda Nara

La hermana de Mauro Icardi destinó unas líneas a su pequeña sobrina Isabella en el marco de la conmemoración de su noveno aniversario. La influencer compartió un fuerte y conmovedor posteo en su cuenta de Instagram, dirigiendo sus críticas hacia la mediática Wanda Nara y su rol materno. En sus declaraciones, la tildó de “madre narcisista”, encendiendo nuevamente la hoguera de las tensiones familiares que han capturado la atención del público. La misiva, publicada en sus stories de Instagram, constituyó una fervorosa felicitación entrelazada con el lamento por los recientes sucesos que la niña debió enfrentar bajo la lupa pública.

La dedicatoria que escribió Ivana Icardi exhibía una efusiva bienvenida al nuevo año de vida de la pequeña, a la vez que expresaba su pesar por no poder contactarla directamente. "Querida Isabella. Que tengas un muy feliz cumpleaños. Me encantaría poder llamarte o saludarte, mucho más este año, que has vivido cosas que no mereces. Algún día crecerás y podrás sacar tus propias conclusiones. Solo quiero que sepas, si algún día ves esto, que la abuela Analía, Martu y Ale se acuerdan de los ponys en la casa de campo de Milán, que aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada este verano, es decir que casi ni me conozcas.. tenés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos", expresaba parte del sentido mensaje de su tía. En el mismo espacio, Ivana deslizó una incisiva crítica a la supuesta intención de la empresaria de armar una puesta en escena con la fiesta de cumpleaños de la niña, invitando a miembros de la familia con quienes no existe vínculo.

La tajante crítica de Ivana Icardi a Wanda Nara En este contexto, la exconcursante de reality shows señaló la negativa de su otro hermano a participar en lo que ella denominó un “juego” preestablecido. "A tu tío Guido no lo conoces, y lo invitaron a tu cumple. Lamentablemente (para ti y para él porque quiere conocerte) no accedió a un juego que ya sabemos de qué va. No soy la tía pegajosa que está siempre encima de sus sobrinos, (ni la hija, ni la hermana) ya que vivo lejos de todos, pero siempre pienso en mi familia", aseguró, marcando distancias con las dinámicas de exposición que, según su óptica, priman en la vida de Wanda. De manera más drástica, la tildó de egocéntrica y señaló su incapacidad para priorizar a sus hijos por encima de su propia imagen.

Ivana Icardi 1 La publicación de la hermana de Mauro Icardi que desató un nuevo escándalo. Foto: Instagram @ivannaicardi "También entenderás cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños, y que hay madres que solo paren, pero no saben ser madre, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo. Y lamentablemente Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian", sentenció Icardi en su picante relato en redes sociales. La influencer exteriorizó su desazón por el hecho de que la pequeña haya debido presenciar la resonante separación de sus progenitores bajo la mirada de todos los medios, pero le aseguró que la ruptura de una pareja es una situación habitual.