El doloroso posteo que Mauro Icardi le dedicó a su hija por el cumpleaños: "Papá siempre va a estar"

El futbolista compartió una publicación en sus redes sociales por el cumpleaños de Isabella, una de las hijas que tuvo con Wanda Nara.

Wanda Nara compartió el fin de semana el festejo que le realizó a Isabella, la hija menor que tuvo en su relación amorosa con Mauro Icardi. Si bien el cumpleaños es este lunes 27 de octubre, la empresaria decidió realizar la celebración antes para que todos los invitados puedan venir sin problemas.

La fiesta reunió nada más ni nada menos que a Maxi López y a Martín Migueles, actual pareja de la empresaria. También, parte de la familia de Mauro Icardi viajó desde Rosario para estar presente y esto fue tomado como una fuerte indirecta contra el jugador.

En medio de todo esto, el futbolista del Galatasaray compartió un posteo en sus redes sociales donde le dedicó unas palabras a su hija: "Feliz cumple Isi. Hoy, 27 de octubre, cumple años, mi pequeña gran princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca".

El posteo de Mauro Icardi por el cumpleaños de su hija Captura de pantalla 2025-10-27 104626 La publicación que Mauro Icardi le dedicó a su hija. Foto: captura de pantalla Instagram / @mauroicardi. "Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos "Pepita". Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño y en cada latido. Pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón", expresó Icardi en el final del escrito.