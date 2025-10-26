Wanda Nara le festejó el cumpleaños a su hija y un detalle podría enfurecer a Mauro Icardi

La conductora de Telefe reveló las imágenes en sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Wanda no puede mostrar a su hija por pedido de la Justicia. Foto: Instagram/ @wanda_nara/ @florbazanfotografia @alejavierd.

En medio del conflicto legal que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara decidió festejarle el cumpleaños a Isabella Icardi en un exclusivo lugar. Aunque el cumpleaños es el día 27, la empresaria decidió adelantar el festejo y lo mostró en sus redes sociales.

"La fiesta que soñaba mi amor más chiquito, Isi te amamos. Gracias a todos los amigos y familia por estar en un día tan especial", expresó en la publicación que realizó por el cumpleaños de su hija. Por supuesto que este posteo fue acompañado por un carretel de imágenes mostrando la intimidad de la celebración.

Video: Wanda Nara le festejó el cumpleaños a su hija ¡Impresionante! Wanda Nara le festejó el cumpleaños a su hija en un increíble lugar Quienes también compartieron en sus redes sociales imágenes del festejo fue la cuenta del salón donde realizaron el cumpleaños. Desde la organización se mostraron muy contentos: "Feliz cumple Isi. Un año más acompañamos a la pequeña Isabella en su cumple y esta vez fue mega gigante, llena de ositos, dulces y mucha diversión".

Captura de pantalla 2025-10-26 081613 Wanda Nara le preparó una fiesta temática a su hija. Foto: captura de pantalla Instagram/ @wanda_nara. El posteo de Wanda Nara llegó a más de 200.000 likes y por supuesto, los seguidores le expresaron los mejores deseos a la hija de Wanda Nara: "Hermosa familia y vos, una gran mamá. Que afortunada Isi", "Bellísimo, feliz cumple Isi", "Que hermoso festejo". En medio de las imágenes que ella compartió, se la puede ver a Wanda junto a parientes de Mauro Icardi que llegaron desde Rosario.