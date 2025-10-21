La drástica decisión de Mauro Icardi que hará estallar a Wanda Nara tras el polémico video con Martín Migueles

El futbolista decidió ir con todo contra la madre de sus hijas luego del clip donde se lo ve al novio de la conductora con la mano en la espalda de la menor.

La guerra judicial sigue entre el futbolista y la empresaria. Fotos: Instagram/ @mauroicardi/ captura de video: El Trece.

La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara está que arde y se vuelve a abrir un nuevo capítulo. En las últimas horas, confirmaron que la estrella del Galatasaray le inició acciones legales a la conductora de Telefe tras el video donde Martín Migueles está abrazando a Francesca, hija mayor del exmatrimonio.

Gustavo Méndez, panelista de Mujeres Argetinas (El Trece), mostró en exclusiva el documento oficial que fue redactado por las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, que fue presentado ante la Justicia, donde pide prohibir que la actual pareja de Nara tenga un vínculo con su hija.

"Que vengo a solicitar se dicten urgentes medidas cautelares de protección y cuidado personal respecto de mis hijas menores, F e I Icardi de 10 y 8 años de edad, a fin de que se ordene a la progenitora Sra. Wanda Solange Nara, abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias e tocamientos por parte de su actual pareja/amigo, el Sr. Martín Migueles hacia las niñas", expresa uno de los párrafos.

Luego, agregaron: "Disponiendo o en consecuencia la aplicación de la multa de $100.000.000 (pesos cien millones), ordenando la aplicación de una nueva y más gravosa multa para el caso de un nuevo incumplimiento, y notificando asimismo a la Justicia Penal ante el delito de desobediencia en el que ha incurrido la Sra. Wanda Nara".