Wanda Nara habló tras el coqueteo con Enzo Fernández y contó la verdad de su vínculo con Valentina Cervantes

En las últimas horas, numerosos medios del espectáculo revelaron que la presentadora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara ; habría coqueteado con Enzo Fernández por el verano de 2023, acción que generó supuestas asperezas con Valentina Cervantes , su pareja.

“Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’” , contó Santiago Sposato en A la Tarde (América TV); situación que se vería expuesta en los diálogos entre la empresaria y la modelo en el reality de cocina. Tras lo expresado, la Bad Bitch decidió hablar y dar su versión de los hechos.

Fiel a su estilo, la conductora se mostró tranquila y confiada de sus palabras: "No la conocía tanto, somos vecinas de edificio. Nada me cae super bien, la adoro, me da una vibe de Cami Homs en Bake Off, me parece un poco ese perfil de mujer".

Respecto a los rumores, la empresaria fue tajante: "Es mentira, todo lo que dicen es pavadas. Yo ni respondo porque se sabe o se da por hecho que es una tontería. Tengo buena onda con ella y con todas".

Luego, declaró la verdadera relación con la influencer: " Somos vecinas, yo le dije 'ojalá que me traiga al bebé que lo adoro'. Hay personas que se dedican a inventar cosas y decir pavadas. Les da éxito y fortuna en lo que hacen".

Para finalizar, tiró un palo para los periodistas que hablaron de ella: "A mi no me modifica en lo absoluto, sigo mi carrera que es esta, con suerte tengo la posibilidad de hacer un programa que es para toda la familia y tengo la suerte de no dedicarme a hablar pavadas de otros".

La palabra de Valentina Cervantes

Con cortas pero contundentes declaraciones, la modelo también fue directa con su versión: "Yo no tengo ningún problema, nos cruzamos acá y me parece divina. La verdad que no tengo ningún problema".

Luego, aclaró lo ocurrido durante el certamen : "Es que vos lo viste, no me parece una discusión, fue un ida y vuelta pero me parece una boludez". Para finalizar, expresó: "Soy cero celosa".