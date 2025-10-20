La conductora de América opinó en su programa de radio sobre esta información que salió a la luz días atrás.

MasterChef Celebrity es el programa más exitoso de Telefe y ha logrado seducir a la audiencia debido a las figuras que se encuentran participando. En el reality se encuentran Maxi López, Luis Ventura, Susana Roccasalvo y, por supuesto, cuenta con la conducción de Wanda Nara.

En los últimos días circuló una información sobre un mensaje que la conductora de Telefe le habría enviado a Enzo Fernández, pareja de Valentina Cervantes, participante del programa de cocina. Santiago Sposato, en A la Tarde, reveló que "Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés".

Yanina Latorre, opinó sobre el tema y fue contundente con sus declaraciones: "Trascendió que Valu Cervantes le habría agarrado mensajes de Wanda al marido, se dijo mucho esto hace un tiempo largo cuando estaba en la Selección, es tremenda Wanda".

Video: la picante opinión de Yanina Latorre Yanina Latorre habló sobre el supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "No deja..." "Wanda no deja agujerito sin llenar, quiere conocer todos los casilleros, es tremenda pero no de rápida, sino que es quilombera", comentó Yanina Latorre. También opinó sobre la buena relación entre ella y Maxi López en MasterChef.