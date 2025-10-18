Yanina Latorre liquidó a Diego Brancatelli tras ser denunciado por sus dichos sobre cómo anular votos

El periodista responderá en la Justicia por sus polémicas declaraciones sobre cómo proceder en la jornada electoral. Su picante colega lo destrozó en vivo.

La atmósfera preelectoral se calienta con un nuevo foco de conflicto que trasciende lo político y aterriza en la órbita judicial y mediática. Diego Brancatelli conocido comunicador de la pantalla de C5N, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la interposición de una acción legal en su contra. El motivo se remonta a una serie de comentarios irónicos emitidos en televisión sobre el proceso de sufragio. Por este motivo, Yanina Latorre no dudó en criticar incisivamente al periodista en su programa de chimentos y actualidad.

Los polémicos dichos de Diego Brancatelli en C5N Diego Brancatelli bromeó con anular el voto libertario Los polémicos dichos al aire que hizo Diego Brancatelli. Video: C5N El desencadenante de esta complicación legal que afectaría a Brancatelli, fue el abogado Leonardo Sigal, quien formalizó la acusación ante los tribunales federales de La Plata. El letrado considera que las ocurrencias vertidas en el ciclo televisivo constituyen una infracción a la normativa electoral. La discusión mediática sobre cómo manipular la boleta de la mencionada fuerza política se intensificó justo en el momento en que las diversas agrupaciones y sus referentes comienzan a afilar sus estrategias con vistas a los comicios nacionales fijados para el 26 de octubre, procurando orientar el pensamiento de la ciudadanía. La búsqueda de la atención del electorado se convirtió, en este caso, en un motivo de discordia penal.

En el extracto televisivo que se emitió por la pantalla de C5N y que generó la disputa, mostró a Brancatelli manifestando un consejo para los electores, que de ser llevado a cabo anularía automáticamente el sufragio: "Si vas a votar a la Libertad Avanza, tachas a Espert y escribís Santilli grande arriba, y entregás la boleta así. Espert no va; pone 'no', si querés, o no va, y ahí entregás", si bien luego aclararon en el programa que lo decían con humor, sus palabras causaron gran revuelo mediático. El jurista querellante puntualizó que la base de la presentación se centra en "sus declaraciones que llaman a tachar las boletas electorales a Espert y poner a Santilli". El profesional del derecho remarcó que las normas vigentes son taxativas al señalar que quien "indujere a otro a votar de determinada forma o abstenerse a hacerlo será reprimido con prisión de un mes a tres años, porque pueden ser considerados nulos los votos que tengan un escrito o leyenda".