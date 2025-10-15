Con una foto desde la cama, Luciana Elbusto le dejó un picante mensaje a Diego Brancatelli

La periodista contestó las preguntas que le llegaron de sus seguidores de Instagram, y una de ellas tuvo que ver con el comunicador.

Hace algunos meses, se filtraron en las redes sociales unas conversaciones subidas de tono entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli. Tiempo después de que saliera a la luz esos chats, la periodista confirmó que tuvo un amorío con el comunicador.

Ahora, Elbusto vuelve a ser el centro de atención por los recientes comentarios que hizo sobre Brancatelli y Cecilia Insinga. Y es que Luciana, se animó a responder las consultas de sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram.

Luciana Elbusto sobre el llanto de Cecilia Insinga La comunicadora respondió consultas de sus seguidores de Instagram. "¿Te da pena ella? Yo vi las historias que subió él de ella llorando por Racing y me dio pena", le consultó un seguidor a Elbusto. "No sé a qué va la pregunta, pero 'cada uno elige por qué sufrir'. Yo soy de Boca, el club que elegí desde siempre, y por ahora no tuve que esperar 30 años para celebrar ni verlo en la B. Hay cosas graves y tristes en la vida que sí merecen lágrimas. El fútbol es un deporte, con su pasión, pero deporte al fin", respondió la periodista.

Por otro lado, a Luciana Elbusto le llegó una consulta muy picante sobre Diego Brancatelli: "¿Extrañas a Diego?".