Con una foto desde la cama, Luciana Elbusto le dejó un picante mensaje a Diego Brancatelli
La periodista contestó las preguntas que le llegaron de sus seguidores de Instagram, y una de ellas tuvo que ver con el comunicador.
Hace algunos meses, se filtraron en las redes sociales unas conversaciones subidas de tono entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli. Tiempo después de que saliera a la luz esos chats, la periodista confirmó que tuvo un amorío con el comunicador.
Ahora, Elbusto vuelve a ser el centro de atención por los recientes comentarios que hizo sobre Brancatelli y Cecilia Insinga. Y es que Luciana, se animó a responder las consultas de sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram.
"¿Te da pena ella? Yo vi las historias que subió él de ella llorando por Racing y me dio pena", le consultó un seguidor a Elbusto. "No sé a qué va la pregunta, pero 'cada uno elige por qué sufrir'. Yo soy de Boca, el club que elegí desde siempre, y por ahora no tuve que esperar 30 años para celebrar ni verlo en la B. Hay cosas graves y tristes en la vida que sí merecen lágrimas. El fútbol es un deporte, con su pasión, pero deporte al fin", respondió la periodista.
Por otro lado, a Luciana Elbusto le llegó una consulta muy picante sobre Diego Brancatelli: "¿Extrañas a Diego?".
La comunicadora compartió una imagen desde la cama, en la que aparece con una remera de Diego Armando Maradona, y contestó: "Creo que siempre se lo recordará. Más para estas fechas que se aproxima su cumpleaños".