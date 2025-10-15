David Lebón y Patricia Oviedo, su manager, dieron el "sí": todos los detalles del casamiento

Después de más de una década de amor y trabajo juntos, Lebón y Oviedo celebraron su matrimonio con una ceremonia inolvidable.

Tras 15 años juntos, David Lebón y Patricia Oviedo, su manager, dieron un paso definitivo en su relación: se casaron en una ceremonia emotiva que reunió a familiares, amigos y destacados músicos argentinos.

La boda tuvo lugar en el Registro Civil de la calle Uruguay, donde la pareja, acompañada de sus seres queridos, celebró su amor rodeados de un clima íntimo y cargado de emoción.

Patricia Oviedo y David Lebón casamiento Instagram La pareja tiene una historia de amor de 15 años. Captura de pantalla Instagram Jaiolett. Entre los invitados se encontraron referentes de la música nacional como Marcela Morelo, Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen, quienes sumaron su presencia a la celebración con alegría y cercanía.

También estuvieron presentes los integrantes de la banda de Lebón: Alex Musatov, Daniel Colombres, Dhani Ferrón y Leandro Bulacio.

David Lebón y Patricia Oviedo casamiento Instagram Familiares, amigos y músicos estuvieron presentes en la ceremonia. Captura de pantalla Instagram Maru.guarriello. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Sandra Mihanovich entonó a capella la canción Honrar la vida, dejando a todos los presentes conmovidos y reflejando el significado profundo del día para la pareja.