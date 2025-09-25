Boda inesperada: un famoso actor argentino anunció que se casará con su pareja tras dos años juntos

Fernando Coco Sily sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con Chimi Meza a fin de año, tras dos años de noviazgo. El actor y conductor confirmó la fecha del "sí" y reveló detalles de la celebración, incluyendo la madrina de lujo que acompañará a la pareja en este día tan especial.

Desde su programa en Pop Radio 101.5 FM, Sily compartió la noticia. "Voy a contar un chimento que tiene que ver conmigo: el 16 de noviembre me caso", reveló el ex protagonista de La cátedra del macho, generando emoción entre sus oyentes.

El actor adelantó que la boda será una gran fiesta, con show musical y la presencia de numerosas personalidades del medio. Según comentó, será un evento pensado para celebrar el amor junto a amigos y seres queridos.

La madrina elegida será Lizy Tagliani, amiga de Coco desde hace años, con quien compartió una relación de amistad basada en el humor y la complicidad. "La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación", explicó Sily.

Coco Sily y Chimi Meza Coco Sily y Chimi Meza comenzaron su relación en octubre de 2023. Captura de pantalla Instagram Chimi.reset.

Además, el conductor detalló que contarán con un sacerdote muy querido por ambos para bendecir la unión, buscando darle un toque especial y significativo a la ceremonia.

"Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda. No se tratará de un evento convencional, sino de algo grande. Seguramente van a ir músicos amigos a tocar", añadió emocionado.