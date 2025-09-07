La artista y De Paul fueron captados por los fanáticos cantando los hits de la artista en el estadio de Vélez Sarsfield.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel son sin lugar a dudas la pareja del momento luego de que los rumores de casamiento comenzaron a correr en las últimas semanas. En medio de todo este revuelo, el futbolista y la cantante decidieron asistir al show de Lali Espósito.

Es que la artista se presentó en el estadio de Vélez luego de lo que fue la gira por diferentes provincias presentando "No vayas a atender cuando el demonio llama". Si bien De Paul y Tini no compartieron contenido en sus redes, los fans los captaron y el video se volvió viral en cuestión de minutos.

En uno de los clips que se viralizó, se los puede ver juntos gritando por Lali Espósito y riendo sin parar. En otro de los clips, están saltando junto a un grupo de personas mientras la artista deleitaba a todos interpretando "33", tema musical que canta junto a Dillom.

Video: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel disfrutaron del show de Lali Espósito En medio de los rumores de casamiento: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel disfrutaron del show de Lali Espósito

"El mundo está sanando, Tini y Lali se aman", "Ellas se quieren y se respetan tanto, lástima los fans a veces somos unos pesados", "Excelente, para cuándo la colaboración", fueron algunos de los comentarios de los fans al ver los videos en las redes sociales.