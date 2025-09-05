Una reconocida periodista deportiva expresó su deseo de conocer Mendoza y las redes respondieron: ¿quién es?

La periodista Bianca Moroni Silva , conocida en redes como @biancusil es una comunicadora que se centra en el mundo deportivo. Graduada en 2019, inició su carrera en radios y medios como C5N , hasta incorporarse en febrero de 2024 a Fox Sports , donde participa en el programa La Jugada Perfecta.

La joven es reconocida por sus predicciones en resultados de los enfrentamientos de la selección. A mediados de 2024, predijo con notable precisión el resultado del partido entre Argentina y Bolivia: "6-0, con un hat-trick de Messi, más goles de Lautaro, Julián y Rodrigo De Paul". Solo falló en el último (el gol fue de Thiago Almada), lo que le valió viralización, memes y comentarios.

En noviembre de 2024, anticipó que Racing ganaría 3-1 y que se iría al descanso 2-0. El partido efectivamente terminó con ese resultado.

En los últimos días, la periodista hizo pública una confesión sobre Mendoza que dejó a varios sorprendidos. Se trata sobre su querer por la provincia y ganas de conocerla: "Las ganas que tengo de conocer Mendoza y tomar vino hasta ahogarme".

Inmediatamente, Bianca recibió numerosos aportes en la publicación de X que le valió más de 2.000 me gustas: "¿Cómo no conocés Mendoza? Te enamorás posta. Es hermosa esa ciudad", "Hay unas bodegas lindas en San Rafael", "Venite ahora se pone lindo en verano", "Te vas a querer quedar a vivir", "Lo bueno que está Mendoza".