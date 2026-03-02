Presenta:

La periodista mendocina Amalia Díaz Guiñazú se peleó a los gritos con Guillermo Moreno: "Acá no tiene el revólver"

La periodista se encontraba en vivo en Crónica cuando estalló la discusión con el economista y se viralizó al instante.

La conductora discutió con Moreno en pleno programa. 

Foto: capturas de video Crónica TV / C5N.

Amalia Díaz Guiñazú vivió un momento de gran tensión luego de la intensa pelea con Guillermo Moreno, conocido economista y ex secretario de Comercio Interior de Argentina. Todo ocurrió en Crónica TV cuando se encontraban al aire.

En medio del debate, Guillermo Moreno comenzó a interrumpir a la periodista mendocina, quien no dudó en frenarlo fuertemente: "Deje de gritar, acaba de venir de misa, señor. Moreno, estoy conduciendo yo este programa".

"Le pido, por favor, que no sea irrespetuoso ni violento. A mí no me diga dónde hacer mi trabajo, usted dedíquese a hacer la ferretería que tiene y a mí no me diga cómo ponerme", expresó de forma contundente la periodista mientras se encontraban cara a cara.

El fuerte cruce entre la periodista Amalia Díaz Guiñazú y Guillermo Moreno

Guillermo Moreno siguió discutiendo y le pidió a los gritos que le baje la mano y no lo apunte. En ese instante ella hizo referencia a la supuesta actitud que tenía el exsecretario de Comercio Interior, quien supuestamente recibía con un revólver a empresarios: "No me grite, no bajo nada. Acá no tiene el revólver para ponerlo en la mesa, tenga mucho cuidado".

La periodista enfrentó a Guillermo Moreno.

Esta frase hizo estallar al empresario, quien dejó en claro que podría llevarla a la Justicia para que dé explicaciones sobre la frase que expresó al aire: "Vamos a ver si tenés patrimonio para bancarte esa. Eso del revólver, vamos a ver si te la bancás", cerró furioso.

