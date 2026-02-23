Daniela Ballester rompió el silencio y reveló cómo se encuentra tras sufrir un ACV

La periodista de C5N decidió hablar para llevar tranquilidad luego de la noticia que compartió Pablo Montagna.

Daniela Ballester, periodista y conductora de C5N, sufrió un ACV hemorrágico y la noticia preocupó a los seguidores y al mundo de la televisión. La noticia la dio a conocer Pablo Montagna en sus redes sociales y ahora ella decidió romper el silencio.

Actualmente, la periodista se encuentra bajo el cuidado del equipo médico, que la está monitoreando de forma permanente tras lo ocurrido. Según Pablo Montagna, Daniela no sufrió secuelas.

Finalmente, ella decidió hablar y contó que todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza acompañado de intensas molestias en el cuello. Por este motivo fue internada de urgencia y diagnosticada con un ACV hemorrágico.

Daniela Ballester habló tras sufrir un ACV hemorrágico Daniela Ballester- Portada Daniela Ballester fue internada tras sufrir un ACV. Captura de YouTube C5N En comunicación con TeleShow, la periodista subrayó que "tuve un ACV hemorrágico, por suerte sin secuelas. Estoy igual que el día previo al ACV", comenzó diciendo la conductora del canal de noticias.