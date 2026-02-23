Javier Calamaro fue denunciado por una millonaria estafa en Córdoba y hay más de cien damnificados: el motivo

Lo que parecía ser una buena inversión en las sierras cordobesas, terminó convirtiéndose en una pesadilla legal y financiera. En las últimas horas, salió a la luz una grave denuncia penal que involucra al cantautor Javier Calamaro , acusado de formar parte de una presunta red de estafas inmobiliarias a través del proyecto "Chacras del Universo" .

El emprendimiento, ubicado sobre la Ruta 38 en el kilómetro 101, prometía convertirse en un barrio cerrado de primera categoría. Sin embargo, detrás de la cara visible y confiable del artista, se escondía una trama de irregularidades que hoy acumula más de un centenar de damnificados.

Según detalló la periodista Cora Debarbieri en el programa A la Tarde (América TV), Calamaro se asoció en 2013 con otras dos personas, Janina Arias Toya y David Barrera , para conformar una SRL. A partir de allí, comenzaron a comercializar los lotes utilizando la figura pública del músico como principal "llamador" para generar confianza en los inversores.

El problema radicó en que la sociedad no poseía la escritura directa de las tierras. En su lugar, comercializaban los espacios basándose en una "usucapión prometida" , es decir, un trámite de posesión que jamás se concretó legalmente.

Silvina Carla Canzani, una de las principales denunciantes, relató el calvario que vive desde hace años. En 2018, atraída por los videos promocionales que el propio Calamaro grababa para el proyecto, decidió invertir cerca de 8.000 dólares de buena fe.

"Hago la compra y firmo un boleto de compra-venta en una escribanía, pero ante una persona que no era el escribano titular. Ya ahí empezó la irregularidad", relató la mujer. A pesar de las advertencias sobre la falta de escrituración, los desarrolladores la convencieron de entregar el dinero argumentando que el trámite estaba en proceso.

El punto de quiebre llegó en el verano de 2019. Cuando Silvina intentó ingresar al predio para cercar su lote y comenzar a construir, le prohibieron la entrada. Las excusas por parte de los socios no tardaron en llegar: desde problemas de salud hasta embarazos de riesgo. "No pasó más que un par de días y esta socia apareció en una foto de viaje en el Caribe con el dinero de los damnificados".

Un fraude a gran escala

La situación es aún más grave de lo que parece. La estafa no se limitó a vender tierras ajenas, sino que, según las investigaciones cruzadas entre las víctimas, un mismo terreno fue vendido a diferentes compradores simultáneamente.

"Estuve en la comisaría de Capilla del Monte hace 15 días y la policía me dijo que cientos de personas desfilaron por allí con denuncias", concluyó la víctima, dejando en evidencia la magnitud del presunto fraude.