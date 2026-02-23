Santiago del Moro reveló un nuevo detalle sobre Gran Hermano y sorprendió a todos

Las puertas de la casa más famosa vuelven a abrirse para recibir a los nuevos "hermanitos" y hay una enorme expectativa.

La casa más famosa del país volverá a abrir sus puertas para recibir a los nuevos participantes de Gran Hermano en esta edición dorada que promete arrasar en Telefe. A las 22:15 comenzará el programa y Santiago del Moro reveló un nuevo detalle.

En las últimas se filtró una supuesta lista con los "hermanitos" que ingresarán, aunque no se sabe si es la real. Dentro de los nombres célebres que se pueden ver en la imagen que simula ser la "placa de nominados", se puede ver el nombre de la periodista Daniela De Lucía, el estilista Kennys Palacios, el actor Juanicar, el exfutbolista Brian Sarmiento y la exvedette Divina Gloria.

Por otro lado, el conductor del reality compartió en su cuenta de Instagram la imagen del trofeo que se llevará el ganador de Gran Hermano: "El maestro Adrián Pallarols hizo el trofeo impresionante (bañado en oro) de la Generación Dorada".

El anuncio de Santiago del Moro sobre Gran Hermano Captura de pantalla 2026-02-23 122416 El trofeo de la edición dorada de Gran Hermano. Foto: Instagram / @santidelmoro. En Telefe y en la televisión argentina hay máxima expectativa por el inicio del programa con el que el canal ha tenido un gran éxito en los últimos años. Con una casa totalmente renovada, Del Moro sostuvo que "a las 22:15 la TV cambia".

El panel confirmado de Gran Hermano 2026 Como cada año, Gran Hermano contará con la mirada experta de sus analistas: Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. Se suman nuevas incorporaciones: Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta.