El desesperado pedido de la ex Gran Hermano Camila Lattanzio tras ser víctima de violencia: "Necesito ayuda"

La exparticipante del reality de Telefe compartió una preocupante publicación en su cuenta de Instagram.

Camila Lattanzio fue una de las participantes que ingresó a Gran Hermano en la edición del 2022 durante la etapa de repechaje. En las últimas horas, su nombre se volvió viral luego de un preocupante posteo que realizó a través de Instagram.

La joven denunció que fue víctima de violencia por parte de quien fue su última pareja: "Chicos, necesito ayuda. Hace unos meses viví violencia física y psicológica de mi última pareja. Procedí a hacerle dos denuncias y siempre me mantuve al margen porque no quería llegar a hacerlo público".

"Esperé la audiencia tres meses y me vengo a enterar de que, porque trabaja en la política, me las dio de baja. Tengo pruebas, videos, audios y todo", siguió contando la exparticipante del reality de Telefe sobre el mal momento que está pasando.

Luego agregó que no "quiero hacer quilombo por esto, pero ya no sé qué hacer. Traté de manejarlo con la Justicia y tampoco me pudo ayudar". Este posteo claramente generó una enorme repercusión en redes y preocupó a los seguidores.