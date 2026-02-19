Guido Kaczka va por todo: afirman que una figura internacional se sumará al nuevo programa

Yanina Latorre compartió en América una contundente noticia sobre el nuevo proyecto de Guido Kaczka en El Trece.

Guido Kaczka volverá en este 2026 con un programa totalmente renovado y que promete cautivar a los televidentes desde el primer minuto. El ciclo debutará durante el mes de marzo y hay máxima expectativa, ya que una mega figura internacional formará parte.

En el mes de enero, el periodista Juan Etchegoyen expresó que "tendrá un jurado muy calificado con nombres importantes". Finalmente, Yanina Latorre confirmó la información en SQP y contó el nombre de todos los jurados.

La expanelista de Ángel de Brito contó que la artista internacional que formará parte del jurado es nada más y nada menos que Xuxa. Además, completarán al equipo de profesionales Abel Pintos, Ángela Leiva y la Mona Jiménez.

Yanina Latorre quiso compartir la noticia en modo enigmático, pero su compañera Majo Martino lanzó el nombre y el momento se volvió viral: "Te lo dije antes de empezar: ibas a arruinar el enigmático".