¡Bomba! Yanina Latorre reveló el nombre de la figura de Telefe con la que haría un trío: "La rompe en la cama"

La conductora de América no tuvo filtros y eligió a una conocida periodista para tener una noche fogosa.

Yanina Latorre fue noticia en las últimas horas luego de su visita a Intrusos. Es que la conductora de canal América decidió compartir en televisión que le fue infiel a Diego Latorre y contó todos los detalles de lo sucedido.

Por el momento solo se conocía que su marido la había engañado, pero esto cambió con su declaración. También dejó muy en claro que Diego se enteró de lo que sucedió y decidió perdonarla: "No tuve nada, en 30 años de casados, un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie".

Esto generó un enorme revuelo en el mundo de la farándula y en el ciclo de Georgina Barbarossa tocaron el tema. Ya en el final del programa de Telefe, Pía Shaw se comunicó con Yanina, quien le contó que haría un trío con una figura del canal.

Yanina Latorre reveló que haría un trío con una figura de Telefe Captura de pantalla 2026-02-18 123021 Yanina Latorre contó que haría un trío con Analía Franchín. Foto: captura de video / Telefe. "Con la que tendría un trío porque para mí la rompe en la cama, lo da todo y más, tiene mucho back up... Es la señora Analía Franchín", expresó Latorre en un audio que le envió a Pía, con quien además trabaja en SQP.