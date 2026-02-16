Yanina Latorre volvió a fulminar a Beto Casella tras el furioso cruce en redes: "Me usó para..."

La conductora de América habló sobre el tema en su programa de radio y no se guardó nada.

El fin de semana estalló un nuevo escándalo entre Yanina Latorre y Beto Casella, quienes serán colegas, ya que el periodista desembarcará muy pronto en canal América. Todo ocurrió luego de que la conductora lo cuestionó por los dichos contra Valentín, bailarín del Teatro Colón.

"Sos homofóbico y misógino, y para tapar tu error querés atacarme a mí.Me hostigaste años enteros desde tu programa, resentido. Ahora, estás odiado porque a Edith le va bien y con Pagani se quedaron en El Nueve. Se te acabó el cuentito, viejo payaso", fue uno de los furiosos posteos contra Beto Casella.

En su programa de radio se refirió a este cruce y fue tajante: "El viernes a la noche, a la madrugada, él subió un descargo muy largo en Twitter. Todo el mundo opinó de él, no fui la única y Ángel tuvo tuits muy fuertes contra Beto".

"Primero me usó para desviar el foco porque todo el mundo terminó hablando de nuestro cruce", expresó la conductora. También aclaró que "el descargo fue desafortunado" y que el director del Teatro Colón la llamó al igual que Valentín, el bailarín.