Grego Rosello, figura de Telefe, estaría en pareja con una modelo mendocina: quién es

Grego Rosello estaría comenzando una nueva historia de amor con una conocida joven de la provincia de Mendoza.

Grego Rosello es una de las figuras que tiene Telefe y en estos momentos se encuentra al mando junto con Nati Jota del streaming donde reaccionan a MasterChef Celebrity. Al conductor se lo relacionó con diferentes figuras y ahora una influencer mendocina habría conquistado su corazón.

La cuenta de Instagram "Lomaspopu" compartió diferentes historias de Grego y también de Celeste Manzur. En ambas imágenes coincide el paisaje que se puede ver y hasta el piso que rodea a la hermosa piscina que se ve de fondo.

"Grego apostando nuevamente al amor con Cele Manzur, la mendocina que este verano fue noticia por ser desvalijada en Mar del Plata. Además es una de las tantas con las que se las vio este verano", escribieron desde la cuenta.

Grego Rosello estaría en pareja con una influencer mendocina: las pruebas GREGO FOTOS Grego Rosello habría conquistado el corazón de la modelo mendocina. Foto: Instagram / @lomaspopucom. En sus historias de Instagram, Grego Rosello compartió un video y fue contundente: "A la chica con la que me estoy recién conociendo la invité a pasar un día de campo, nos estamos recién conociendo. Vamos a los de mi padre que mis padres no están y llegando allá no solo estaban mis padres, estaban mis tíos, mis primos y lo que yo pensé que era una escapada romántica terminó siendo un fin de semana en familia".