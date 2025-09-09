¿Lo que toca Wanda Nara se convierte en oro? Los números de Grego Rossello en su entrevista por streaming

El debut de Grego Rossello en el streaming de Telefe ha sido un éxito rotundo. El show, con Wanda Nara como primera invitada, ha roto récords de audiencia, pero las declaraciones de la mediática no pasaron desapercibidas y habrían generado una nueva crisis con su ex pareja, Mauro Icardi.

Wanda Nara ha demostrado, una vez más, que todo lo que toca se convierte en un éxito. Su debut en el streaming de Telefe , "Ferné con Grego", ha superado todas las expectativas. El show, que se emite en el prime time del canal más visto, se ha posicionado como un verdadero fenómeno digital y así rompió récords de audiencia y reproducciones en las redes sociales.

El primer envío de "Ferné con Grego" tuvo picos de más de 41.700 usuarios simultáneos en YouTube, demostrando el poder del streaming y la capacidad de convocatoria de la mediática. En menos de 24 horas, el contenido superó las 450.000 reproducciones y, en redes sociales, el programa ha acumulado más de 27 millones de vistas, lo que confirma su impacto en la audiencia.

El éxito del show se debe a que la entrevista fue muy jugosa, con declaraciones picantes e intimidades que Wanda reveló sobre sus relaciones pasadas, un contenido que, sin dudas, atrae a miles de espectadores. Sin embargo, lo que le dio al show su éxito rotundo podría generarle a la mediática un nuevo dolor de cabeza con Mauro Icardi.

En un giro inesperado, las revelaciones de Wanda sobre su relación con Mauro Icardi habrían enfurecido al jugador. Los detalles que la mediática ofreció sobre su vínculo con el futbolista no habrían sido de su agrado y habrían generado una nueva crisis en la relación.