"Se van cayendo las caretas": el fuerte mensaje de Mauro Icardi a la prensa que apoya a Wanda Nara

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara no da tregua. En las últimas horas, el futbolista compartió un furioso comunicado en sus redes sociales en el que se refirió al conflicto legal por sus hijas y arremetió contra un grupo de periodistas, a los que acusó de complicidad en la causa.

En una movida inesperada, el futbolista utilizó su cuenta de Instagram para publicar un contundente comunicado, un mensaje directo y sin filtro para aquellos periodistas que, según él, han ignorado los recientes acontecimientos en su disputa legal con Wanda Nara .

En su descargo, Icardi cuestionó el "llamativo silencio" que, a su parecer, ha invadido a ciertos sectores de la prensa . Asimismo, con un tono desafiante, insinuó que la verdad se está revelando por sí sola. Mauro Icardi arremetió contra la profesión del periodismo e instó a los periodistas a ser "auténticos, realistas, respetuosos" y a defender la verdad. Con total seguridad, señaló que el precio de ser "auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre".

En defensa a la China Suárez y con amor a sus hijas

Además, el futbolista no dudó en salir en defensa de su pareja, La China Suárez y se refirió a los periodistas que "criticaron a mi pareja, los que criticaron y opinaban sin pruebas de nada", además se preguntó por qué ahora están mudos. "Se olvidaron que yo no vivo del chisme barato", sentenció, dejando en claro que sus acciones están guiadas por la verdad.

Mauro Icardi-China Suárez (1) Icardi siempre defiende a la China Suárez. @mauroicardi

El mensaje de Mauro Icardi también tuvo una parte dedicada a sus hijas porque aseguró que siempre ha cumplido con "la Justicia" y que su único objetivo es el bienestar de las niñas. Con la convicción de que la verdad saldrá a la luz, le dejó un mensaje a sus "dos princesas": "Pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras".