¿Enojada? La polémica actitud de Wanda Nara con un cronista de El Trece

La empresaria arrivó al país y a diferencia de otras ocasiones donde hablaba con los periodistas, esta vez no lo hizo y causó sorpresa.

Wanda Nara se encuentra en un momento muy polémico de su vida, ya que la guerra judicial con Mauro Icardi está que arde. En los últimos días, ella realizó fuertes declaraciones donde expresó que habría sufrido violencia en la relación y esto causó polémica.

La conductora de Telefe se alejó por unos días de Argentina y pasó cuatro días en México para llevar adelante las grabaciones de "Love Is Blind", que conduce junto a Darío Barassi. Pero lo que llamó la atención fue la indiferencia con la que trató al cronista de "Puro Show" (El Trece) al regresar al país.

En este ciclo, compartieron una fuerte información que tiene que ver con un supuesto "ejército de trolls" que tiene Wanda Nara y esto no le habría gustado para nada a la mediática: "Siempre tuvo la mejor de las ondas, pero la información que presentó Fernanda Iglesias sobre el ejército de trolls incomodó a la rubia", comentó Matías Vázquez.

Video: Wanda Nara no quiso hablar con el cronista de El Trece

"Llegó al país y directamente hizo como si no existiera Nacho (el cronista)", agregó el conductor de El Trece. Posteriormente, pasaron las imágenes del momento en el que el periodista se acerca para hablar con ella, Wanda se hizo la desentendida e hizo como si no existiera el micrófono.