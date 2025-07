Lo cierto es que la conductora de América se cansó y le respondió fuertemente en su programa: "Mucho no hay para agregar... Esto te grafica, Fernanda, porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron y a vos te desestabiliza el cuerno. Sos tan zorra y tan mala... Yo entiendo que mi éxito te molesta, fumala y aprendé a vivir con el".

Obviamente que la palabra de Fernanda Iglesias no se hizo esperar y aprovechó su participación en "Puro Show" para contestarle a su colega: "Todo el mundo lo sabe, todo el mundo habla atrás tuyo, sos la comidilla de todo el mundo porque él te sigue metiendo los cuernos . El tema es que nadie se anima a decírtelo porque te tienen miedo".

Fernanda Iglesias le respondió a Yanina Latorre y la destrozó: "No te tengo miedo"

"Yo no te tengo miedo porque me cansé de que digas mentiras sobre mí. Yanina, todo el mundo sabe que tu marido te mete los cuernos. Y esa imagen de familia que vos querés mostrar no te la cree nadie. Nadie te cree lo de la familia feliz, todo el mundo habla a tus espaldas y se ríen de vos porque saben lo que pasa de verdad", expresó furiosa la panelista de El Trece.