Estalló el escándalo: Andrea Taboada contó el calvario que vivió trabajando con Fernanda Iglesias

El mundo del espectáculo está completamente revolucionado luego de que estalló la guerra entre Fernanda Iglesias y Yanina Latorre. Es que la periodista de "Puro Show" compartió fuertes pruebas que comprobarían una nueva infidelidad de Diego Latorre hacia la conductora de América.

La panelista de LAM, juntó furia durante toda la semana y explotó en su programa contra Iglesias. Allí, compartió y sacó a la luz una denuncia contra la panelista por maltratos durante su época en El Nueve y un acto de violencia contra Andrea Taboada.

En medio de todo esto, la propia Taboada decidió romper el silencio y contar el calvario que vivió: "Estábamos trabajando con Fabián Doman, yo me llevaba relativamente bien con ella, no somos amigas y no éramos amigas tampoco en ese momento, pero en algunas cosas pensábamos muy similares".

Captura de pantalla 2025-07-16 173829 Andrea Taboada reveló el calvario que sufrió trabajando con Andrea Taboada. Foto: captura de video/ América TV. " Ella me pellizcaba por abajo de la mesa, me empujaba para que me calle... Yo me acuerdo en ese momento, cuando ella me pellizcaba, yo me la banqué bastante hasta que un día en un corte del programa le dije 'basta Fernanda, de pellizcarme, de agredirme por abajo de la mesa para pararme'", comentó Andrea en su relato.