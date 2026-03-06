Presenta:

Mdz Show

|

Andrea Taboada

Así quedó la nalga de Andrea Taboada tras la fuerte mordida de un perro: la impactante foto

Una tarde de descanso en la costa atlántica terminó en una verdadera pesadilla para la periodista, quien fue agredida físicamente y atacada por un perro sin bozal tras una acalorada discusión.

MDZ Show

Un mal momento con denuncia de por medio.

Un mal momento con denuncia de por medio.

Captura de video/ América TV. 

La tranquilidad y la brisa del mar fueron brutalmente interrumpidas. Lo que prometía ser una jornada de relax en las playas de Mar Azul, a la altura de la bajada de la calle 47 cerca del faro, se transformó en una escena de violencia e indignación que dejó a Andrea Taboada con heridas físicas y un profundo malestar.

La periodista llegó al sector costero junto a sus amigos, Marina y Hernán, y su pequeña perra salchicha, Atenas. El clima se tensó cuando, al instalarse cerca de una garita de guardavidas, una mujer que descansaba en una reposera junto a su familia le lanzó una advertencia en tono desafiante: su perro, de tamaño mediano a grande y pelaje claro, era peligroso y "podía comerse de un bocado" a la mascota de Taboada.

La foto del muslo de Taboada

Embed - Copy of Tras el ataque de un perro, Andrea Taboada mostró la impactante herida: "En la nalga..."

Lejos de achicarse frente a la provocación, la periodista no dudó en marcar su postura. La respuesta lógica ante un animal agresivo en un espacio público era clara: el uso del bozal. Sin embargo, la sugerencia encendió una mecha que no tardó en explotar. Entre cruces de palabras que fueron subiendo de tono y un "concheta forr*" que la propia Taboada dejó asentado en su declaración, la dueña del animal se levantó de su asiento y le propinó un cachetazo.

Mientras las mujeres se enfrentaban y la amiga de Andrea intentaba separarlas, entró en escena la pareja de la agresora. Según consta en el expediente judicial, el hombre no solo agarró del cuello a Marina para apartarla, sino que soltó la correa de su mascota. En cuestión de segundos, el animal atacó por la espalda a Andrea, clavándole los dientes en el glúteo izquierdo.

Otros detalles del caso

Embed - Tras el ataque de un perro, Andrea Taboada mostró la impactante herida: "En la nalga..."

El desconcierto de las víctimas fue total. Con la ropa rota y perdiendo sangre, Taboada quedó atónita ante la reacción de los dueños del perro: lejos de asistirla, pedir disculpas o mostrar preocupación, la pareja volvió a sus reposeras a tomar mate con una frialdad asombrosa. "Una impunidad tremenda", relataría más tarde la comunicadora.

Las consecuencias del ataque fueron inmediatas. Andrea debió acudir de urgencia a un centro médico local para recibir la vacuna antitetánica, iniciar un fuerte tratamiento con antibióticos y lidiar con dolores tan agudos que hoy la obligan a trabajar de pie o sentada sobre almohadones postparto. Las imágenes de sus heridas, compartidas luego en televisión con su autorización, dimensionan la gravedad de lo vivido.

La indignación obligó a la panelista a llevar la situación hasta las últimas consecuencias. Radicó la denuncia penal correspondiente en la comisaría de la zona y dejó todo en manos del mediático abogado Fernando Burlando.

Archivado en

Notas Relacionadas