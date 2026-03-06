Así quedó la nalga de Andrea Taboada tras la fuerte mordida de un perro: la impactante foto

Una tarde de descanso en la costa atlántica terminó en una verdadera pesadilla para la periodista, quien fue agredida físicamente y atacada por un perro sin bozal tras una acalorada discusión.

La tranquilidad y la brisa del mar fueron brutalmente interrumpidas. Lo que prometía ser una jornada de relax en las playas de Mar Azul, a la altura de la bajada de la calle 47 cerca del faro, se transformó en una escena de violencia e indignación que dejó a Andrea Taboada con heridas físicas y un profundo malestar.

La periodista llegó al sector costero junto a sus amigos, Marina y Hernán, y su pequeña perra salchicha, Atenas. El clima se tensó cuando, al instalarse cerca de una garita de guardavidas, una mujer que descansaba en una reposera junto a su familia le lanzó una advertencia en tono desafiante: su perro, de tamaño mediano a grande y pelaje claro, era peligroso y "podía comerse de un bocado" a la mascota de Taboada.

Lejos de achicarse frente a la provocación, la periodista no dudó en marcar su postura. La respuesta lógica ante un animal agresivo en un espacio público era clara: el uso del bozal. Sin embargo, la sugerencia encendió una mecha que no tardó en explotar. Entre cruces de palabras que fueron subiendo de tono y un "concheta forr*" que la propia Taboada dejó asentado en su declaración, la dueña del animal se levantó de su asiento y le propinó un cachetazo.

Mientras las mujeres se enfrentaban y la amiga de Andrea intentaba separarlas, entró en escena la pareja de la agresora. Según consta en el expediente judicial, el hombre no solo agarró del cuello a Marina para apartarla, sino que soltó la correa de su mascota. En cuestión de segundos, el animal atacó por la espalda a Andrea, clavándole los dientes en el glúteo izquierdo.

El desconcierto de las víctimas fue total. Con la ropa rota y perdiendo sangre, Taboada quedó atónita ante la reacción de los dueños del perro: lejos de asistirla, pedir disculpas o mostrar preocupación, la pareja volvió a sus reposeras a tomar mate con una frialdad asombrosa. "Una impunidad tremenda", relataría más tarde la comunicadora.