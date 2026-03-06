"Puedo imaginarte": las emotivas palabras de Maru Botana en el día en que su hijo Facundo cumpliría 18 años

La reconocida cocinera compartió imágenes de la presentación de Facundo en TV para celebrar lo que hubiera sido su mayoría de edad.

Cientos de seguidores arroparon a la chef con mensajes de aliento en su aniversario más difícil. / Archivo MDZ

El dolor se transforma en amor y memoria en las redes de una de las figuras más queridas de la gastronomía nacional. El pasado jueves, Maru Botana conmovió a sus seguidores al dedicarle un profundo homenaje a su hijo Facundo, quien hoy hubiera alcanzado la mayoría de edad.

el-sentido-posteo-de-maru-botana-por-el-cumpleanos-de-su-hijo-foto-instagrammarubotanaok-NT2U27T74BH Maru Botana compartió un video retro cargado de emoción para recordar a su hijo Facundo. Captura Instagram @marubotanaok Con una sensibilidad a flor de piel, la cocinera utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un fragmento televisivo cargado de nostalgia: el día que presentó al pequeño ante su audiencia, un registro que atesora como un bálsamo para el alma en una jornada de reflexión absoluta.

El posteo de Maru Botana que emocionó a todos En un texto que caló hondo, Maru describió cómo vive estas fechas tan movilizantes que detienen su rutina por completo. “Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace dar cuenta de que hoy no soy yo, el que también me dan muchas ganas de recordarte”, confesó la conductora.

maru botana hijos (1) La cocinera y el pequeño Facu, un registro que hoy es un tesoro familiar. Archivo MDZ La chef eligió recordar a Facu en su hábitat natural: el estudio de televisión, rodeada de alegría y afecto. “Hoy cumplirías 18 años, y si bien te tuve solo seis meses, creo que puedo imaginarte”, relató con una entereza admirable. En las imágenes se la ve disfrutando de un clima festivo junto a su entrañable compañero de ruta, Diego Pérez, y el equipo técnico que la acompañaba en aquel entonces.

El dulce y emotivo recuerdo de Maru Botana sobre su hijo Facu. Revivir esos instantes se convirtió en un ritual necesario para Botana, quien agradeció públicamente haber capturado esos momentos de felicidad compartida. “Me gusta revivirte, compartiendo con todos estos momentos tan divertidos y lindos. Rodeados de tanto amor en mi programa con un equipazo de gente que adoro y con mi hermoso amigo Diego”, continuó en su descargo.