Maru Botana generó revuelo por los altos precios de su menú navideño

Las opciones premium para resolver la cena del 24 de diciembre sin cocinar causaron gran sorpresa por los valores de cada menú.

La temporada de festividades impulsa a muchas familias a buscar alternativas prácticas para evitar el estrés de los preparativos culinarios. En este escenario, Maru Botana ha lanzado su catálogo de platos terminados, una solución de alta gama que promete llevar el sabor de su cocina directamente a la mesa familiar en Navidad. La propuesta está diseñada para quienes privilegian el tiempo de calidad y la excelencia gastronómica, ofreciendo desde carnes tradicionales hasta guarniciones clásicas con un toque de autor.

Los valores de los platos principales de Maru Botana WhatsApp Image 2025-12-24 at 19.29.36 Maru Botana ofrece un exclusivo menú Gourmet. Foto: Instagram Maru Botana Según informó el medio PrimiciasYA, dentro del abanico de carnes, la pavita asada con hierbas y chutney se posiciona como el centro de mesa estelar, con un costo aproximado de 260 mil pesos para diez personas. Para quienes prefieren los sabores de siempre, el vitel toné en su versión más refinada se ofrece por 160 mil pesos. La carta de Maru se completa con alternativas como la pata de jamón asada —ideal para doce comensales por 180 mil pesos— y opciones de lomo o salmón que promedian los 190 mil pesos, demostrando que la exclusividad es el eje de esta oferta.

Una de las delicias clásicas que ofrece la cocinera para esta Navidad Una de las clásicas recetas que Maru Botana ofrece para Navidad Una de las clásicas recetas que Maru Botana ofrece para Navidad. Video: Instagram Maru Botana Las guarniciones y entradas también tienen su espacio, con ensaladas caprese o rusa que rondan los 55 mil pesos. No obstante, el segmento de la repostería es donde la identidad de la chef brilla con más fuerza. Postres emblemáticos como la pavlova, la torta Balcarce o la marquise se consiguen por cerca de 100 mil pesos, mientras que los productos específicos para el brindis final alcanzan valores de 120 mil pesos, consolidando un cierre de fiesta con sello distintivo.

El costo total de un menú completo con Maru Botana Para aquellos que buscan una gestión integral del evento, existe la posibilidad de contratar un paquete cerrado. Esta modalidad, pensada para grupos de hasta quince personas, integra un recorrido por la entrada, el plato fuerte y el postre. Según la selección, el presupuesto final de este servicio puede ascender a los 790 mil pesos, una cifra que refleja el posicionamiento premium de la marca en el mercado actual de servicios gastronómicos.