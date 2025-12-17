Las publicaciones de Maru Botana tras la denuncia por acoso laboral que enfrenta con su marido

Un sorpresivo mensaje en redes sociales capturó la atención en medio de un clima de incertidumbre luego de la demanda presentada en la Justicia.

Las historias de Instagram que marcan la postura de la cocinera frente a la mirada pública.

Mientras los medios se hacían eco de una fuerte revelación judicial que afecta directamente a su círculo íntimo, Maru Botana, la reconocida pastelera, decidió mantener su habitual dinamismo en las plataformas digitales. Tras la primicia difundida por el periodista Ángel de Brito sobre la situación legal que atraviesa su esposo, la conductora optó por una estrategia de comunicación basada en la cotidianeidad y el bienestar personal, evitando cualquier referencia directa al conflicto que acapara los portales de noticias.

El llamativo posteo de Maru Botana tras las acusaciones Maru Botana rompe el silencio en redes tras la grave denuncia contra Bernardo Solá Maru Botana rompe el silencio en redes tras la grave denuncia contra ella y Bernardo Solá. Video: Instagram Maru Botana En las primeras horas de este miércoles, la figura de la gastronomía argentina compartió con su comunidad de seguidores una serie de videos que la muestran enfocada en su preparación física. A través de sus historias de Instagram, se mostró ajena a las repercusiones de la demanda laboral que enfrenta su marido, priorizando un mensaje de disciplina y constancia que ya es su marca registrada frente a las cámaras.

La atmósfera de su publicación estuvo marcada por la energía del fitness, donde la mediática se sinceró sobre el agotamiento propio de la temporada. En ese contexto, expresó ante su audiencia: “Qué fiaca extrema, fiaca, ganas de hacer cosas, fin de año, Navidad, no te olvides de entrenar". De esta manera, transformó un momento de tensión externa en una instancia de motivación para sus miles de espectadores en redes sociales.

Otra de las historias de Instagram que compartió la cocinera El llamativo posteo de Maru Botana en medio del escándalo judicial de su marido El llamativo posteo de Maru Botana en medio del escándalo judicial de su marido. Video: Instagram Maru Botana El trasfondo de esta situación radica en una presentación judicial por presunto hostigamiento y acoso en el ámbito laboral dirigida hacia su cónyuge por parte de una antigua trabajadora. A pesar de la gravedad de los hechos denunciados y la velocidad con la que la información se viralizó en las últimas horas del martes, la pastelera reforzó su postura de resiliencia mediante el ejercicio cardiovascular realizado en la intimidad de su hogar.