"Papel de buena": la palabra de Maru Botana sobre el cruce con Yanina Latorre en Masterchef Celebrity

Yanina Latorre se sumó a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López, y su llegada coincidió con la incorporación de su archienemiga, Maru Botana.

El reality gastronómico de Telefe se convirtió en el escenario del cruce más explosivo de la farándula. La incorporación de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity, ocupando el lugar de Maxi López, coincidió con la participación especial de su histórica rival, Maru Botana. Este encuentro, tras años de enemistad mediática, generó una expectativa inmensa en el público.

Maru Botana desmintió el conflicto: "Soy cero conflictiva" En diálogo con Intrusos, la reconocida cocinera abordó la incomodidad de la situación y aseguró que la presencia de la panelista no fue un factor determinante a la hora de aceptar el ofrecimiento: "Sabía que estaba pero nosotros venimos a juzgar los platos como jurado y está todo bien y estoy en Telefe".

Maru Botana sobre el cruce con Yanina Latorre en Masterchef. Botana insistió en que no dudó en aceptar el desafío y que su actitud es de "cero conflictiva". No obstante, al ser consultada por Paula Varela sobre una posible reconciliación, Maru fue implacable: "Tanto como amigas... vos si la conocés a Yanina sabrás que no". La cocinera aprovechó el micrófono para reconocer cuál fue el motivo que encendió la histórica enemistad, la cual se remonta a los años en que ambas compartieron la facultad: "A mi no me gusta la mentira, sobre todo cuando mienten. Ya está, hay que dar vuelta la página".

maru botana vs yanina Maru Botana aseguró que no quiere conflictos. Captura TV El enfrentamiento se originó porque Yanina Latorre había acusado públicamente a la chef de haberle hecho bullying en sus años de estudiante, un cargo que Botana desmiente rotundamente. A pesar de los antecedentes, la chef aseguró que las grabaciones transcurrieron en un clima de "convivencia, respeto y un clima muy lindo".