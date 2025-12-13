Yanina Latorre contó que una figura de Telefe no la saludó en la grabación de MasterChef Celebrity
La mediática conductora de canal América no dudó en contar los detalles de su participación en el reality de cocina.
El reencuentro de dos grandes figuras de la farándula en el set de grabación de MasterChef Celebrity sirvió como escenario para reavivar viejas controversias. Marixa Balli y Yanina Latorre, tras compartir pantalla en LAM (América TV), volvieron a cruzar caminos y, previsiblemente, protagonizaron un tenso momento. El origen del conflicto fue una supuesta falta de saludo de la exbailarina hacia la panelista en el estudio, hecho que la conductora de SQP (América TV) no dudó en exponer públicamente.
La vieja tensión entre Marixa Balli y Yanina Latorre
El cortocircuito se desató cuando la conductora radial y televisiva detalló la secuencia en la que, según su óptica, Balli la habría eludido. Latorre describió un momento incómodo desde la llegada de los participantes al estudio, donde la creadora de "La Cachaca" habría marchado directamente hacia el sector de maquillaje sin dirigirle la palabra. "Entraron todos juntos y vinieron a saludarme, ella siguió de largo a maquillaje y se quedó de espaldas. No se movió de ahí y ni siquiera vino a comer", sentenció la panelista, insinuando un gesto deliberado de la artista que la dejó con la sensación de haber sido ignorada.
Te Podría Interesar
Sin embargo, la respuesta de la empresaria no tardó en llegar, desmontando punto por punto la acusación con firmeza. Balli ofreció una versión de los hechos radicalmente distinta, explicando que su aparente indiferencia se debía a cuestiones logísticas y a la inmediatez de la grabación. "No me hice la bolu... Estaba en un sector, como en una oficina, y me estaba maquillando porque teníamos que grabar pronto", detalló la mediática, explicando que su concentración estaba puesta en prepararse para salir al aire.
La desmentida de Marixa Balli en Masterchef Celebrity
La desmentida continuó, con Balli precisando el momento exacto en el que su agenda le permitió interactuar con el resto de sus compañeros. La artista explicó: "Cuando me termino de maquillar, me levanto y saludo a los chicos que siempre están comiendo". Pese a la aclaración, Latorre mantuvo su postura, confrontando directamente la explicación de su colega y asegurando que la ubicación era un espacio común: "No estabas en una oficina, estabas en un lugar donde estaban todos. Yo estaba ahí y te vi", replicó la panelista. Con esto, la tensión se mantuvo latente, obligando a Marixa a reconstruir el momento: “Cuando me empiezan a maquillar, veo que estabas almorzando.” Finalmente, la exbailarina cerró la discusión con una frase lapidaria para la periodista, buscando poner fin a las especulaciones sobre un conflicto personal: “No busques lío donde no lo hay.”