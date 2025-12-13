Yanina Latorre contó que una figura de Telefe no la saludó en la grabación de MasterChef Celebrity

La mediática conductora de canal América no dudó en contar los detalles de su participación en el reality de cocina.

El reencuentro de dos grandes figuras de la farándula en el set de grabación de MasterChef Celebrity sirvió como escenario para reavivar viejas controversias. Marixa Balli y Yanina Latorre, tras compartir pantalla en LAM (América TV), volvieron a cruzar caminos y, previsiblemente, protagonizaron un tenso momento. El origen del conflicto fue una supuesta falta de saludo de la exbailarina hacia la panelista en el estudio, hecho que la conductora de SQP (América TV) no dudó en exponer públicamente.

La vieja tensión entre Marixa Balli y Yanina Latorre Yanina Latorre (4) Yanina Latorre reveló al aire su malestar por el supuesto desplante de una de sus compañeras de MasterChef. Foto: RS Fotos. El cortocircuito se desató cuando la conductora radial y televisiva detalló la secuencia en la que, según su óptica, Balli la habría eludido. Latorre describió un momento incómodo desde la llegada de los participantes al estudio, donde la creadora de "La Cachaca" habría marchado directamente hacia el sector de maquillaje sin dirigirle la palabra. "Entraron todos juntos y vinieron a saludarme, ella siguió de largo a maquillaje y se quedó de espaldas. No se movió de ahí y ni siquiera vino a comer", sentenció la panelista, insinuando un gesto deliberado de la artista que la dejó con la sensación de haber sido ignorada.

Marixa Balli arremetió arremetió contra Marcelo Tinelli Foto: Captura de video América TV El cruce de versiones entre las figuras de la farándula generó un momento de alta tensión en el set. Foto: Captura de video América TV Sin embargo, la respuesta de la empresaria no tardó en llegar, desmontando punto por punto la acusación con firmeza. Balli ofreció una versión de los hechos radicalmente distinta, explicando que su aparente indiferencia se debía a cuestiones logísticas y a la inmediatez de la grabación. "No me hice la bolu... Estaba en un sector, como en una oficina, y me estaba maquillando porque teníamos que grabar pronto", detalló la mediática, explicando que su concentración estaba puesta en prepararse para salir al aire.