La conductora de América no tuvo filtro y fulminó a la panelista de Georgina Barbarossa.

El programa de Georgina Barbarossa, sin lugar a dudas, es uno de los ciclos más exitosos de las mañanas del canal, pero las polémicas están a la orden del día en A la Barbarossa. En las últimas horas, Noe Antonelli contó fuertes detalles sobre su relación con Nancy Pazos y quien se sumó a las críticas fue Yanina Latorre.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, Noe fue fulminante con su excompañera: "Me recontra peleé con Nancy toda la vida trabajando con ella y me cae bastante mal, es muy mala compañera".

"La padecí bastante a Nancy Pazos … Entiendo que genera un montón porque la gente la odia, pero como compañera no es lo más agradable", comentó en otra parte de la entrevista que realizó con el conocido comunicador. Por supuesto que Yanina aprovechó esto y opinó fuertemente contra Pazos.

Yanina Latorre destruyó a Nancy Pazos Yanina Latorre se sumó a Noe Antonelli y destruyó a Nancy Pazos En su programa radial que se emite por El Observador, Latorre fue lapidaria: "Es mala compañera, no va cuando está Robertito". Luego recordó que "el día que yo fui a lo de Georgina, se levantó y se fue afuera. Dijo que la entrevista fue mala y fue buenísima, tuvimos picos de siete puntos".