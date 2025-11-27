Yanina Latorre trató de "peroncha" a Romina Scalora y se desató un tenso cruce en LAM

En el programa de Ángel de Brito se vivió un fuerte momento por la discusión de las panelistas.

En la jornada del miércoles Daniel Gómez Rinaldi trató de "gorda Piggy" a Pilar Smith, quien criticó fuertemente a los Premios Martín Fierro Latino que se desarrollaron en Miami, Estados Unidos. Esto desató el debate en los programas de espectáculos y en LAM terminaron discutiendo fuertemente Yanina Latorre y Romina Scalora.

Todo ocurrió después que escucharon las declaraciones de Pilar en una entrevista que dio para el programa de Ángel de Brito donde sostuvo que "no hay que hablar de los cuerpos, atrasa". Al volver al piso la discusión se encendió y las panelistas se cruzaron fuertemente.

"Nosotros nos estamos escandalizando por esto y está bien que a ella le moleste", expresó Scalora. Luego, puso de ejemplo la vez que Yanina Latorre criticó el pelo de Mónica Farro y esto desató un escándalo muy potente: "Yo no puedo creer que vos que sos peroncha y que sos feministas esté defendiendo que un tipo le diga gorda a otra".

En ese instante, su compañera se enojó: "Eso si me agrede a mi, eso si me ofende porque vos podés discutir mi postura sin decirme peroncha. Yo a vos no te digo ni libertaria, ni facha... Me estás diciendo peroncha en un momento que no corresponde".