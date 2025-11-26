Yanina Latorre alardeó de su poder adquisitivo y reveló detalles de sus gastos tras las últimas acusaciones

Yanina Latorre , experta en las aguas del escándalo, chocó nuevamente con el público tras polémicas declaraciones relacionadas a su economía y "cuanto puede gastar", gesto que se tomó como soberbio y lleno de ostentación.

El conflicto se originó cuando Fernanda Iglesias , su excompañera y actual enemiga mediática, reveló que la conductora de SQP enfrenta una serie de juicios millonarios. Según Iglesias , la cifra de las demandas en su contra ascendería a los 100.000 dólares.

Lejos de mostrar preocupación, Latorre rompió el silencio en sus redes sociales y en LAM. Fiel a su estilo, decidió ningunear la información de la manera más polémica posible: alardeando de su billetera.

"No es por nada, pero 100.000 dólares no es un juicio millonario" , arrancó diciendo la panelista, minimizando la cifra con gestos grandilocuentes. Pero la frase que detonó la furia en las redes llegó segundos después, cuando intentó graficar lo que ese dinero representa para ella.

"¿100.000 dólares? Me gasto eso en un mes en Miami, amor" , soltó con total naturalidad. Y para rematar el ataque contra el medio donde trabaja Iglesias (junto a María Julia Oliván), agregó con desdén: "Con 100.000 dólares compro ese canal pedorro de streaming, por favor" .

Una declaración que se llevó el hate

Lo que Yanina intentó usar como una defensa, terminó volviéndose en su contra. La viralización del recorte fue inmediata y la reacción del público, lapidaria.

En tiempos de bolsillos flacos, la declaración de gastar una fortuna en 30 días de vacaciones fue leída como una falta de tacto y una desconexión total con la realidad. "Yo cuando leí juicio millonario dije 'chau, me piden 10 palos, tres o cuatro propiedades'...", insistió Yanina.

Los comentarios no se hicieron esperar: "¿Gana más de 100mil dólares por mes?, ¿Gana el equivalente a un dos ambientes por mes?", "Ella se sentía Wanda, trabaja y pasa canje por pasatiempo", "Pero el tema no es cuánto gana o gasta sino que dijo que no tenía ningún juicio".