Salió a la luz la cruda y extrema decisión que tomó Grecia Colmenares cuando su hijo tenía 8 años: "Dejó al chico en..."

El regreso de Grecia Colmenares a la televisión, esta vez como reemplazo de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada, volvió a poner el foco sobre aspectos poco claros de su vida personal. Entre ellos, resurgieron las controversias en torno a su expareja, Marcelo Pelegri, señalado por distintas denuncias y acusaciones vinculadas a presuntas estafas.

A lo largo de los años, la actriz intentó mantener su intimidad lejos de los medios, pero su historia quedó atravesada por episodios complejos. En ese contexto, su separación de Pelegri estuvo marcada por una decisión límite: alejarse de su hijo Gianfranco cuando era apenas un niño, en medio de una situación que, según versiones, estaba cargada de tensión y conflictos.

Fue Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda quien retomó el tema y aportó detalles sobre aquel período, vinculándolo con maniobras económicas cuestionadas que habrían complicado a Pelegri en los años noventa. "Este hombre es un nefasto, él cagó a la gente del Parque de la Costa y tenía tantos juicios que no podía volver a la Argentina", aseguró la periodista, al tiempo que recordó otro episodio polémico relacionado con Gisela Dulko.

Sobre ese punto, mencionó que el empresario habría tenido un rol como patrocinador de la tenista en sus inicios y que, según su relato, la situación derivó en un conflicto grave: "Esconderle el pasaporte". De acuerdo a su versión, la deportista logró escapar y regresar al país tras recuperar su documentación en un torneo disputado en Miami.

Yanina Latorre sobre Grecia Colmenares en Sálvese Quien Pueda Yanina Latorre reveló detalles de la cruda decisión que tomó la actriz con su hijo cuando el nene tenía 8 años tras una situación límite de pánico. Captura de pantalla Youtube América TV.

En esa misma línea, la conductora vinculó ese clima con lo que habría vivido Colmenares: "En un torneo que jugó en Miami, se escapó y se vino a la Argentina del miedo que le tenía", señaló sobre Dulko. "El mismo miedo, y lo voy a decir, que le tenía Grecia", agregó la periodista. Según explicó, la actriz también habría estado bajo una situación de control extremo.

"Era siniestro, la tenía casi secuestrada. Por eso ella deja de trabajar y, después de separarse, empieza en los realities y con la marca de zapatos...", relató Latorre sobre el vínculo, al que también se le atribuye el manejo del dinero que la actriz había generado durante su carrera.

Grecia Colmenares 2 Colmenares tuvo que huir de Venezuela sin su hijo, cuando él tenía 8 años. Instagram Greciacolmenares7.

El episodio más delicado, según el relato, ocurrió al momento de la ruptura: "Cuando se separan, del pánico que le tenía, ella se escapa a Venezuela. Y mirá el miedo que le tenía que no se pudo llevar al hijo. Dejó al chico en el colegio, se tomó un avión y se escapó". Esa situación derivó en que el niño quedara en Miami durante un tiempo, mientras la actriz se mantenía fuera del país.

"Abandonó el pibe y se fue dos años a Venezuela. Fue un drama", sumó la periodista. Durante ese período, Pelegri habría impedido el contacto entre madre e hijo: "Nunca le dejó verlo y nunca le dió los permisos a Grecia para que pueda sacar a su hijo del país".

Finalmente, tras ese lapso, Colmenares regresó, formalizó su divorcio y retomó el vínculo con su hijo, hoy adulto y con familia propia. "A veces hay mujeres que le tienen mucho miedo a un siniestro y terminan haciendo esto", cerró diciendo Yanina Latorre.