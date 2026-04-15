"Quedó en la calle": el desgarrador secreto que Grecia Colmenares oculta en Gran Hermano

La casa más famosa del mundo acaba de abrir sus puertas para recibi una verdadera leyenda de las telenovelas, pero su ingreso no llegó solo con aplausos. Grecia Colmenares es la nueva integrante de Gran Hermano: Generación Dorada.

Sin embargo, su llegada no fue toda color de rosas porque mientras Santiago del Moro celebró su trayectoria, el mundo del espectáculo estalló al poner bajo la lupa su pasado más oscuro de la mano de Ángel de Brito en LAM.

El ingreso de Colmenares en GH fue digno de una estrella de Hollywood y tuvo como gran motivo la salida forzada de Andrea del Boca por temas de salud. De esta manera, la producción de Telefe movió sus fichas y trajo a la protagonista de Topacio.

grecia colmenares GH (1) Grecia Colmenares ingresó a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil alto y rodeada de nostalgia. Telefe

Pero la alegría de la llegada duró poco porque en LAM, Ángel de Brito soltó una información que dejó a todos helados. Según sus fuentes, quienes trabajaron directamente con la actriz, su salida del país hace décadas no fue solo por éxito sino también por una historia de violencia y ruina financiera.

grecia colmenares GH Santiago del Moro fue quien recibió a la actriz en el estudio. Telefe

El hombre que fue su expareja, Marcelo Pelegri, volvió a estar en el ojo de la tormenta por las acusaciones de estafa y por actuar como un viudo negro. De acuerdo a la información brindada por De Brito, Pelegrini fue el responsable de que Colmenares perdiera el fruto de su trabajo: "Facturó una fortuna, y toda esa fortuna no la tiene. Debería contar la historia de violencia que sufrió: quedó en la calle a nivel económico".

portada grecia colmenares GH Ángel de Brito reveló detalles estremecedores sobre el pasado económico y personal de la diva de las novelas. Telefe

Toda esta trama, en el punto más alto de su carrera, explicaría por qué Colmenares decidió abandonar Argentina para instalarse en Miami en un intento por escapar de una relación que la dejó devastada.