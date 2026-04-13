Después del escándalo policial que la dejó tras las rejas acusada de desvalijar a un turista estadounidense en Palermo, la exhermanita volvió a mostrarse públicamente.

La tierra parecía haberse tragado a Luciana Martínez después del escándalo judicial que protagonizó a mediados de marzo. Sin embargo, la ex Gran Hermano decidió que ya era hora de volver al ruedo. La reaparición fue con el periodista Fede Flowers, quien compartió una postal donde se la ve a la mediática súper relajada, sonriente y compartiendo un café con postre en un local gastronómico de Belgrano.

Pero lo que realmente encendió la mecha y le puso todo el picante a la publicación fue el detalle que eligió Flowers para musicalizar la foto: de fondo sonaba el tema "Viuda Negra" de Paco Amoroso, una chicana al prontuario que la llevó a la cárcel y del cual ahora parece reírse.

Un accionar que levantó polémica fede flowers y luciana martinez Un posteo que causó revuelo. IG @fedeflowers Para entender el peso de esta reaparición, hay que repasar los acontecimientos de unas semanas atrás, cuando la policía irrumpió para llevarse a Luciana esposada directo a la comisaría. La denuncia fue radicada por James, un turista yanqui de 40 años que la conoció en el reconocido boliche Makena y terminó la noche con ella en un hotel de Palermo.

Según la acusación inicial, la exparticipante del reality habría actuado bajo la letal modalidad de "viuda negra", durmiendo al estadounidense para desvalijarlo por completo. La situación se puso color de hormiga cuando, tras el allanamiento, las autoridades encontraron el pasaporte de la víctima, sus tarjetas de crédito y hasta un lujoso reloj Cartier en poder de la bailarina y su mánager, Cristian Wagner, quien también terminó tras las rejas.

Embed - Tras su polémica detención, Luciana Martínez de Gran Hermano reapareció y generó otro revuelo: "Viuda negra" Lejos de quedarse callada y con la cabeza gacha, Luciana logró recuperar su libertad a los pocos días gracias a que sus abogados consiguieron un cambio en la carátula de la causa a hurto simple, y salió con los tapones de punta a limpiar su imagen.