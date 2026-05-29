"Es triste y doloroso": una de las parejas más queridas del espectáculo le puso punto final a su relación

Las idas y vueltas sentimentales dentro de la farándula local suelen capturar la atención del público por la intensidad con la que se viven. En esta oportunidad, las alarmas se encendieron de manera definitiva en el plano amoroso de Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez . El actor se encargó de oficializar la ruptura de la pareja a casi un año de haber anunciado una celebrada reconciliación, mostrándose sumamente afectado por la compleja situación que le toca atravesar.

La confirmación llegó a través de una entrevista brindada al programa Sálvese quien pueda, transmitido por la señal América TV. Ante las consultas del cronista Rodrigo Bar, el actor abrió su corazón y asumió el difícil bache afectivo: “ Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando... nos queremos mucho. Lo hemos intentado mucho”.

A pesar de que el periodista indagó sobre si la determinación representaba un distanciamiento transitorio, Sierra evitó las definiciones contundentes pero dejó entrever la desazón reinante. “Estamos en un momento difícil. Es lo único que te puedo decir. Los dos queremos lo mejor para cada uno”, sentenció.

La pareja había decidido darse una nueva oportunidad a mediados del año pasado en la costa argentina.

Con la voz visiblemente quebrada, sumó un detalle sobre las complicaciones de sostener el vínculo en la intimidad: “Me pongo mal. Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día las cosas no se dan como uno quiere”. Respecto al futuro, el intérprete prefirió la cautela y concluyó: “No lo sé la verdad. Este momento es medio triste y doloroso, pero no lo sé”.

agustin sierra novia fiorella (4) Fiorella Giménez y Cachete Sierra mantuvieron un perfil sumamente afectuoso incluso en sus etapas de distanciamiento. Instagram @cachetesierra

La historia reciente de la pareja venía de un proceso de reconstrucción. En julio de 2025, ambos habían confirmado su regreso en el ciclo Puro Show de El Trece, luego de haber permanecido dos años separados. Aquel reencuentro cobró fuerza en las redes sociales tras varias coincidencias en la costa argentina, lo que empujó a la bailarina a declarar ante la prensa: “Se podría decir que sí”.

agustin sierra novia fiorella (1) Las dificultades de la rutina cotidiana desgastaron un romance que supo ser de los más populares del espectáculo. Instagram @cachetesierra

A pesar de que en su momento allegados a Agustín Sierra aseguraron que el contacto entre ambos “nunca se cortó”, la realidad de la rutina terminó por imponerse. Tras haber intentado salvar el noviazgo resguardando su cariño mutuo, las figuras decidieron priorizar el bienestar individual, dejando en claro que el afecto permanece intacto más allá del final del camino compartido.