Una ex Gran Hermano denunció a un asesor político de La Libertad Avanza y mostró fotos de los golpes: "Amenazas"

Camila Lattanzio atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal fuera de las cámaras de televisión. Este martes, la joven decidió hacer pública la grave situación que vive desde hace meses con su expareja, Juan Pablo Scalese , un asesor político vinculado a La Libertad Avanza . A través de un video, Lattanzio relató el "calvario" que padece tras haberse animado a denunciarlo inicialmente por violencia física y psicológica.

El conflicto escaló a niveles judiciales críticos luego de que la ex Gran Hermano descubriera que su exnovio contraatacó en los tribunales. "Me metió una denuncia por extorsión, cosa que nunca pasó. No sé si lo hace para que yo me calle, pero la realidad es que yo cuando estuve en pareja con él viví un montón de cosas que no les puedo explicar. Me pegó" , confesó la joven mientras mostraba marcas en su cuerpo y se quebraba en llanto ante sus seguidores.

Según el crudo relato de la cantante, el hostigamiento no cesó tras la separación, sino que se transformó en una persecución constante. Lattanzio detalló que durante la relación fue víctima de maltrato verbal sistemático. "Me extorsionaba, me amenazaba. Me decía que era una put*, una trol*, que no servía para nada y así un montón de cosas. Y ahora está tratando de dar vuelta la situación y me quiere callar para que yo no hable y él viva su vida tal como es" , sentenció con indignación.

La preocupación de la mediática radica principalmente en el poder que ostenta Scalese debido a su posición en la estructura política actual. Camila manifestó sentirse en desventaja y vulnerable ante las constantes advertencias que recibe de su entorno. "Quiero vivir tranquila y vivo teniendo amenazas y con miedo. No hay un día que no me mande mensajes una persona relacionado con él. Tiene un cargo político y la otra persona le chupa un huevo. Yo tengo que seguir laburando pero estoy cansada y tengo mucho miedo de verdad", explicó visiblemente afectada.

Aquí con el fenómeno “barrial” @javiermilei Scalese junto a Javier Milei. IG @juanpabloscalese

A pesar del temor expresado, Lattanzio aseguró que cuenta con evidencia contundente para sostener su acusación y que no está sola en este proceso, ya que otras mujeres habrían pasado por experiencias similares con el mismo hombre. "Me han llamado ex de él para testificar contra él, tengo fotos, video, todo lo que se puedan imaginar. No voy a dejar que este chabón me gane porque no le deseo a nadie las cosas que viví y me voy a defender lo más que pueda. No voy a parar hasta que se haga justicia", concluyó de forma tajante.